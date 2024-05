Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de snelste Toyota MR2 van Nederland: ‘Hij heeft gewoon apk’

Autovisie is op JapFest als we de snelste Toyota MR2 van Nederland tegenkomen. Eigenaar Donovan Lim-Apo vertelt ons over zijn krankzinnige project.

De dragraces vormen een groot spektakel tijdens JapFest. De geur van verbrand rubber en rijk lopende motoren is overweldigend, evenals de oververtegenwoordiging van Honda Civics. Het stikt ervan. Met name de EG en EK-varianten rijden ons links en rechts voorbij. De ogenschijnlijk slechte staat (lees: loshangende bumpers, deuken en slechte lak) van sommige exemplaren zegt overigens niets over hun potentie op de baan. 370Z’s, Supra Mk5’s en GT-R’s: stuk voor stuk rijden ‘simpele’ Civics hun het snot voor de ogen.

Toyota MR2 met enorme dragracebanden

Toch hebben de Honda’s geen vrij spel. De knalgele Toyota MR2 van Lim-Apo rolt ook richting de startlijn. Naast hem een zesde generatie Civic. De enorme Mickey Thompson-dragracebanden onder de Toyota verraden dat het menens is.

Vol passie vertelt de eigenaar ons over zijn creatie, die blijkbaar straatlegaal is. “Zelfs met die banden mag ik legaal rijden”, horen we met enige verbazing aan. “Maar het is behoorlijk link als het regent”, voegt hij eraan toe. “Hij heeft gewoon apk, al moet ik voor elke keuring wel de uitlaat wisselen”, grapt Lim-Apo.

650 pk sterke K20-motor van Honda achterin de MR2

Achter in de Toyota ligt een K20-motor van Honda. De 2,0-liter viercilinder, die overigens rijdt op E85-racebrandstof, produceert momenteel 650 pk en daarvoor moest een hoop gebeuren. Zo zijn onder meer de zuigers, nokkenassen en aandrijfassen gewisseld voor robuustere exemplaren.

Via een Albins-versnellingsbak en een Quaife-differentieel met lange vertanding bereikt het enorme vermogen de achterwielen. “De banden zetten op hoge snelheid uit en veranderen zo de eindoverbrenging nog”, legt de eigenaar uit.

Inlaatlucht van de Toyota MR2 wordt watergekoeld

Met de motor achterin blijkt het grootste probleem de koeling. De inlaatlucht, die door de turbo op druk gebracht wordt en dus heet is, wordt in de MR2 niet met een standaard intercooler gekoeld, maar met een watersysteem. “Ik heb voorin twee radiators met koelwater. Eén voor het motorblok en één voor de turbo.”

Al deze ingrediënten maken de Toyota MR2 tot een monsterlijke machine, die nu ijverig aan de startlijn staat te wachten. Terwijl het oranje licht brandt, houdt een oorverdovend two step-systeem de turbo op druk en de motor op het ideale toerental voor een snelle start. Het licht springt op groen en na een fractie van gepiep vinden de gigantische plakken rubber tractie op het asfalt van het TT-circuit. Met haast onvoorstelbare snelheid schiet de MR2 van zijn plek.

Honda Civic 4×4 met 1.000 pk blijkt oppermachtig

Het duurt slechts 7,4 seconden voordat de Toyota de finishlijn aan het einde van de 1/8-mijl als eerste passeert. Het is voldoende voor een tweede plaats. De snelste van de dag is zijn compagnon met – je verwacht het niet – een Honda Civic, al is het geen alledaagse Civic. Het vermogen van de Honda is opgekrikt tot ruim 1.000 pk en dat wordt naar alle vier wielen gestuurd. Tja, er is altijd een baas boven baas.