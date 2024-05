Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze uiterst betaalbare occasion is compact en tóch ruim

Als tweede (of eerste, OK) auto in een gezin is er veel te zeggen voor een model dat compact en tòch ruim is. Jaren geleden was dit een klasse op zich, maar die modellen zijn allemaal verdwenen. Volkomen onterecht! Nu zijn ze wel lekker betaalbaar als ‘mama’s taxi’!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor maximaal 2.500 euro. Vind je de Ford Fusion niets? Bekijk dan de occasion van donderdag of zaterdag.

Ford Fusion (2002 – 2011)

De Ford Fusion (die in de eerste bouwjaren ook bekend was als Mazda2) verenigt het concept van deze modellen met typische Ford-eigenschappen. De occasion is dus ook lekker ruim en dat volume zit ‘m in de hoogte. De bestuurder en passagiers zitten wat hoger en meer rechtop, op, voorin, heel behoorlijke stoelen. Vier volwassenen passen er wel in. De bagageruimte bedraagt 337 liter.

Typisch Ford? De Focus stuurt mooi nauwkeurig, heeft een prima wegligging en is voldoende comfortabel. De bediening is heel eenvoudig. Een Fusion 1,4 rijdt gemiddeld 1 op 13, een 1,6 heeft meer trekkracht, maar verbruikt niet noemenswaardig meer. Kijk eens bij een autobedrijf in Boxmeer, naar een donkergrijze 1,6 ‘Luxury’ (2004, 159.000 km) voor 2.499 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Door slechte massacontacten kan het gebeuren dat de auto zijn sleutel niet herkent. De melding ‘EAC Fail’ op het dashboard duidt op vocht of vuil in de stekker aan het gasklephuis, waardoor de motor slecht gaat lopen. Geen ramp, de garage maakt dit schoon.

Als de motor van de occasion op drie cilinders loopt (direct uitzetten!), kan dit worden veroorzaakt door lekkage van de ruitensproeiers in één van de schachten van de bougies. Een voorveer kan breken, waardoor de auto schuin staat. Niet mee verder rijden, dit kan ook een band beschadigen. Al met al zijn dit geen echt grote pechgevallen en dus vallen de kosten ook mee.