Lancia Ypsilon HF als nieuwe hot hatch én terugkeer naar rallysport

Lancia is met de nieuwe Ypsilon weer tot leven gewekt. Van deze EV verschijnt ook een hot hatch-versie die luistert naar de naam Lancia Ypsilon HF.

Eerste beelden van deze sportieveling worden nu gedeeld en het merk heeft daarbij nog groot nieuws: Lancia is namelijk bezig met een terugkeer naar de rallysport. Maar daarover straks meer.

Lancia Ypsilon HF als nieuwe hot hatch

Eerst even de focus op de nieuwe Lancia Ypsilon HF. Hoewel de nieuwe Ypsilon er ook met hybride-aandrijflijnen komt, hoef je in deze hot hatch geen potente verbrandingsmotor te verwachten. De HF is een elektrische auto met 240 pk aan vermogen. Exact evenveel als de topversie van zijn Stellantis-broertje, de Alfa Romeo Junior. Met al die elektro-pk’s sprint de Lancia Ypsilon HF in 5,8 seconden van 0 naar 100 km/h.

Verder staat de HF-variant een tik lager op zijn wielen en is de spoorbreedte toegenomen. Ook krijgt de sportversie agressievere bumpers, andere wielen en blauwe sportstoelen. In mei 2025 is de marktintroductie, waarna ook HF-uitvoeringen van de toekomstige Delta en Gamma volgen.

Terugkeer naar rallysport met Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Met de eveneens nieuwe Lancia Ypsilon Rally 4 HF keer het merk terug naar de rallysport. Onder de kap een 1,2-liter driepitter met 212 pk. De turbomotor stuurt zijn vermogen via een handgeschakelde versnellingsbak en een mechanisch sperdifferentieel naar de voorwielen. De auto is bedoeld voor de Group Rally4-klasse van het WRC. Een leuke auto voor Autovisie-collega Dries van den Elzen om te testen, aangezien hij afgelopen weekend zelf meedeed aan de ELE-rally.

Het Italiaanse merk heeft een rijke historie in de rallywereld. Het is dan ook niet vreemd dat Lancia ervoor kiest zijn gezicht weer op het onverharde te laten zien. Zeker nu ‘al die merken, van Opel tot Citroën en Lancia meer met marketing doen dan met onderscheidende techniek hun best om elk merk een eigen gevoel mee te geven’, zoals Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma eerder stelde in deze column.