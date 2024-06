Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Skoda Superb – veel goedkoper dan Passat?

De Skoda Superb is toe aan zijn vierde modelgeneratie. Opnieuw zet de auto stappen vooruit. Je kunt je zelfs afvragen of hij de duurdere Volkswagen Passat niet overbodig maakt. Met een duik in de prijslijst onderzoeken we wat de nieuwe Superb precies in huis heeft.

De nieuwe Skoda Superb is misschien wat voorspelbaar, maar met zijn strakkere design en verbeterde uitrustingen ziet hij er hoogwaardiger uit dan ooit. Toen we er eerder dit jaar mee konden rijden, vroegen we ons dan ook al af of een Passat echt nog zo veel toevoegt. De Superb biedt alvast meer keuze aan carrosserievormen. De Passat is voortaan altijd een stationwagen, bij Skoda kan je daarnaast ook nog gewoon kiezen voor een sedan-achtige liftback.

Motoren Skoda Superb

Op gebied van motoren biedt de Skoda Superb dan weer wat minder keuze dan de Passat. Bij Skoda heb je keuze uit een 1,5-liter viercilinder benzinemotor met 110 kW (150 pk) en mild hybrid-technologie en dezelfde motor in combinatie met plug-in hybridetechnologie. In dat geval beschik je over 150 kW (204 pk) en een volledig elektrische actieradius van maar liefst 133 km. In ieder geval op dit moment is de PHEV-aandrijflijn alleen leverbaar voor de Superb Combi. De Passat is er ook met krachtiger hybride aandrijflijn.

Uitrustingen Skoda Superb

Het uitvoeringenaanbod zal vast nog worden uitgebreid, maar op moment van schrijven is het lekker overzichtelijk: er is alleen een First Edition. Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 17-inch lichtmetalen velgen, full-led-verlichting, keyless entry, automatische airco met drie zones, een 10-inch digitaal instrumentarium, een 13-inch centraal touchscreen met infotainment en navigatie, elektrisch bedienbare achterklep, adaptieve cruise control en de gebruikelijke overige veiligheidssystemen.

Prijzen Skoda Superb

Met zo’n overzichtelijk uitvoeringenaanbod is de prijslijst dat ook. De nieuwe Skoda Superb is leverbaar vanaf een redelijk scherpe 43.490 euro. Voor de Combi betaal je 44.990 euro. Wil je de plug-in hybride aandrijflijn, dan begint de prijslijst bij 46.990 euro. De plug-in hybride is interessant, maar als je geen eigen laadpaal hebt kan het daadwerkelijk opladen wat omslachtig zijn. Met lege batterij heeft de PHEV bovendien net zo veel vermogen als de mild hybrid, dus daarvoor maakt het ook niet uit. Wel verwachten we dat de Combi de meeste verkopen zal noteren, dus nemen we nu de mild hybrid Combi als uitgangspunt.

Exterieuraankleding

De standaardkleur voor de nieuwe Skoda Superb is niet-metallic donkerblauw. Leuk, eens wat anders dan wit of grijs. Wil je wel wit, dan kost dat 550 euro. Alle metallic-kleuren kosten 850 euro extra, dat valt ook nog mee. Je hebt dan keuze uit zwart en grijstinten, maar ook rood, nog een donkerblauw en de groene presentatiekleur. Die vinden wij ook het mooist.

Voor 690 euro kunnen we de 17-inch wielen omruilen voor 18-inch, met keuze uit twee designs. 19-inch lichtmetaal behoort ook tot de mogelijkheden, maar dan ben je gelijk 1.290 euro verder. Ook dan heb je keuze uit twee designs. Zie hieronder. Onze keuze valt op de 18-inch Bosona Aero-wielen.

Voor 450 kan je de Skoda Superb voorzien van chromen raamlijsten, zilverkleurige dakrails en bijpassende bumperaccenten. Doen wij niet.

Interieuraankleding

Standaard vind je in de nieuwe Skoda Superb stoffen bekleding in grijstinten. Voor 1.800 euro krijg je grijze half kunstleren bekleding met opvallende gele stiksels. Voor 3.200 euro krijg je bruin leer en ‘comfortstoelen’ met extra instelmogelijkheden.

Voor dezelfde meerprijs kan je ook kiezen voor zwart leer. Wij gaan voor de grijze half kunstleren bekleding met geel stiksel.

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog de pakketten en losse opties. Bijvoorbeeld het pakket Light & View, met onder andere matrix led-koplampen, grootlichtassistent, led-mistlampen voor en ‘luxere’ led-achterlichten. Kost 1.790 euro. Laten we dat toch maar aanvinken. Wat we ook wel willen: extra geluiddempende ruiten (350 euro), een head-up display (490 euro) en een CANTON-audiosysteem (690 euro). Kanttekening: die laatste optie betekent wel dat je ook voor 240 euro het ruimtebesparende reservewiel moet bestellen. Voor 490 euro vinken we ook het Simply Clever Familie-pakket aan met onder meer zonwering achterin en aanvullende zijairbags. Het Winterpakket (590 euro) met voorruit-, stuur- en stoelverwarming is ook welkom.

De adaptieve demping voor het onderstel (1.050 euro) slaan we even over, net als het elektrisch te openen panoramadak (1.190 euro). Een opvallende optie is het Slechtwegdekpakket (250 euro) met grotere rijhoogte en een beschermplaat onder de auto. Ook het pakket met extra rijassistenten (690 euro) laten we voor wat het is. Overige opties zijn eventueel nog een scheidingsnet in de bagageruimte (150 euro), een variabele laadvloer (270 euro) en een wegklapbare trekhaak (750 euro).

‘Onze’ Skoda Superb

Onder de streep kost de door ons samengestelde Skoda Superb 54.012 euro. Dat is een stuk minder scherp dan de instapprijs, maar dat was te verwachten. Belangrijker: vergeleken met directe concurrenten krijg je nog steeds best veel auto voor je geld. De belangrijkste concurrent komt misschien wel uit eigen huis. Moet je echt nog doorsparen voor een Passat?

