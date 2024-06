Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt: dit is de nieuwe BMW X3

Als er een merk niet zo goed is in het geheim houden van nieuwe modellen, dan is het wel BMW. Ditmaal zijn er beelden van de nieuwe BMW X3 gelekt.

Vorig jaar kwam er bijvoorbeeld al beeld van de toen nog onbekende i5 naar buiten en dit jaar vond Autovisie als eerste ter wereld de specificaties en prijzen van de i5 Touring op een site van een dealer van het merk.

BMW en foto’s uitlekken

Hoewel auto’s wel vaker uitlekken doordat er foto’s van gecamoufleerde modellen worden gemaakt, of iemand een foto maakt op een plek waar dat eigenlijk niet mag, lekt BMW de nieuwe X3 ditmaal zelf. Zou het een marketingstrategie zijn?

Een persfoto van de nieuwe BMW X3 was namelijk korte tijd te zien op de officiële site van BMW. En dat wat eenmaal online staan, is niet meer offline te krijgen. Snel werd de foto door een oplettende BMW-fan gedownload en doorgeplaatst op het welbekende BMW-forum Bimmerpost.

De nieuwe BMW X3

Overigens deelde BMW op 18 april van dit jaar al de gecamoufleerde foto’s van het model. Helemaal nieuw is de X3 dus niet.

De snuit van de nieuwe BMW X3 is duidelijk wat moderner. De nieuwe nieren zitten niet meer vast aan elkaar en zijn voorzien van een patroontje. We verwachten overigens niet dat iedere uitvoering deze grille heeft. Verder zien we nieuwe koplampen en een minimalistischer lijnenspel. De deurgrepen van de X3 zijn net als bij andere BMW-modellen verzonken.

Elektrisch

Overigens lijkt het op de foto om een elektrische versie van de X3 (de iX3) te gaan. Onder de spiegel bij het voorportier lijkt een laadpoort te zitten.

