Column: ‘Eindelijk enig verzet tegen de digitalisering die doorslaat’

Goed om steeds vaker wat bezinningsmomenten terug te zien in de commentaren die we wereldwijd noteren in de auto-industrie. Zoals het commentaar van Alfa Romeo-baas Imparato, die in een recent interview het statement durfde te maken dat Alfa Romeo geen zoveelste SUV-merk wil worden. Dat klonk me als muziek in de oren. Laten we hopen dat hij zijn woorden waarmaakt, want Alfa Romeo verdient inderdaad meer creativiteit.