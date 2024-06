Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Russische Lada Iskra is nog steeds voor groot deel Renault

Vanwege de oorlog die Rusland is begonnen tegen Oekraïne, zijn Westerse bedrijven uit het land vertrokken. Toch is de nieuwe Lada Iskra meer Renault dan je verwacht.

Renault verkocht in 2022 de Lada-fabrieken. Het bedrijf heeft dus op dit moment niets meer met het merk te maken.

Nog steeds op een Renault-platform

Doordat Renault in 2016 Lada aan de autogroep toevoegde, heeft het 6 jaar flinke invloed gehad in het merk. Zo werd de productie van deze Iskra al gestart voordat Renault de banden verbrak.

Hierdoor staat de Lada Iskra nog steeds op een platform genaamd CMF-B-LS. Deze basis wordt ook gebruikt voor auto’s als de Dacia Sandero, Jogger en Duster.

De Russen laten weten dat de elektronica van de auto wel van lokale partners is. Ongeveer 400 nieuwe onderdelen van de Lada komen uit Rusland.

De Lada Isker

Onder de motorkap van de nieuwe Lada Isker ligt een 1,6-liter benzinemotor die 90 pk produceert. Worden er iets meer roebels neergelegd, dan krijg je 16 pk meer op de voorwielen een verzet extra, zes versnellingen in plaats van vijf. Ook is er optioneel een automaat te bestellen. Later volgt er ook nog een station-variant.

De Lada Iskra gaat naar verluidt 2025 in productie in een fabriek in Toljatti. Ongetwijfeld gaan we de auto nooit (of pas later) op ons continent zien. Er zijn immers meer redenen tegen de import van een Iskra dan voor.