Legendarische circuit te koop, en de prijs valt best mee

Het is de natte droom van (bijna) iedere autoliefhebber, een eigen circuit. In Amerika staat niet de minste racebaan te koop. Het legendarische Willow Springs Raceway kan van jou zijn, en de prijs valt best mee.

Willow Springs Raceway ligt ongeveer een uur ten noorden van Los Angeles. Autoliefhebbers kennen het van tal van raceklasses als Nascar, maar ook werd de AC Cobra voor het eerst op dit asfalt getest. Voor motorliefhebbers zijn er nog meer mooie herinneringen aan het bitumen geplakt.

Een legendarisch circuit

Het legendarische circuit is meer dan 4 kilometer lang en is de afgelopen 70 jaar niet veranderd. De racetrack werd voor het eerst in 1953 geopend.

Er worden al sinds de jaren 80 geen grote races meer georganiseerd, maar het was nog wel een populaire filmlocatie. Nu kan deze unieke plek dus van jou zijn.

De prijs valt mee (relatief)

De prijs van het circuit wordt niet vermeld bij de advertentie, maar een Amerikaanse vastgoedsite die een inschatting maakt van hoeveel het circuit kost, zegt dat je er zo’n 2,253 miljoen dollar voor moet neerleggen. Dat is omgerekend naar euro’s 2,08 miljoen euro.

Weinig? Nee, dat is natuurlijk superveel geld. Maar als je ziet wat je voor het geld krijgt, valt het relatief mee. Allereerst krijg je een groot circuit met een legendarische naam. Daarbij zijn er camperplaatsen, is er een restaurant, zijn er tal van banden- en garageshops, beschikt het circuit over een eigen tankstation en last but not least krijg je niet enkel de grote baan, maar nog een zes omliggende kleinere circuits! Je kan er dus met je hele vriendengroep wonen en rijden. Dan is het een koopje toch?

Ben je klaar voor een avontuur en heb je nog een flink spaarpotje liggen? Klik dan hier om naar de advertentie te gaan.