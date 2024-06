Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom autoliefhebbers massaal deze MG lieten staan | Sjoerds Weetjes 403

Jarenlang smeekten de Engelse autofans om een roadster van MG, maar toen de open tweezitter er eindelijk was, liepen zij met een grote boog om de klassieke cabrio heen. Hoe dat zit, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Het was in 1980 toen MG zijn laatste MGB bouwde. Een opvolger kwam er niet meteen. Daar gingen jaren overheen, ondanks dat met name de Engelse consument smeekte om een nieuwe roadster volgens het klassieke Engelse recept van een achterwielaangedreven tweezitter. De designers van MG startten verschillende malen een project, maar het duurde bijna tien jaar voordat er vanuit het management groen licht kreeg.

MG RV8

Met de wetenschap van nu kwamen er uiteindelijk twee Engelse roadsters. De MG RV8 trapte af. Die klassiek gelijnde softtopcabriolet staat centraal in deze aflevering. Sjoerd vertelt je hoe de RV8 is ontstaan.

Hij legt uit hoe de MG op de markt is gekomen en wat de tweezitter teweeg bracht. Sjoerd geeft antwoord op meer vragen. Voor de camera zet Sjoerd een origineel exemplaar. Een rechtsgestuurde versie dus. Hoe dat zit, hoor je in de video.