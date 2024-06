Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen beleeft korte training in Canada door rokende auto

Max Verstappen heeft geen beste tweede vrije training beleefd in Canada. De Nederlander van Red Bull moest vroegtijdig het circuit verlaten door een rokende auto. Wat er precies mis was met zijn bolide bleef onduidelijk. De auto werd in de pitstraat direct geïnspecteerd.

Verstappen reed op het circuit van Montreal in totaal vier rondjes tussen de buien door. Het regent al de hele dag hard boven het circuit. Op de softbanden reed Verstappen zijn snelste ronde in 1.19,311. Fernando Alonso van Aston Martin klokte uiteindelijk de snelste rondetijd: 1.15,810.

Aan de eerste vrije training hadden de coureurs weinig. Het regende zo hard dat een paar coureurs niet eens het circuit op gingen. Verstappen reed enkel een paar rondjes. Hij klokte de vijfde tijd. Lando Norris van McLaren reed de snelste tijd in de eerste vrije training.

De kwalificatie is zaterdag na de derde vrije training. De GP, die vorig jaar door Verstappen werd gewonnen, is zondag. Er wordt het hele weekend veel regen verwacht.

ANP