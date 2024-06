Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze wegenbelastingvrije klassieker koop je nu voor een prikkie

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een heel betaalbare klassieker: de Citroën Visa.

Citroën bracht in 1978 de opvolger van de Ami8 op de markt. De vijfdeurs Visa werd gebaseerd op de Peugeot 104. Toch heeft de kleine Fransman een eigen karakter.

De Citroën Visa is een eigenwijze Fransoos

Zo vond de testredacteur in 1979 het interieur eigenaardig, en dus typisch voor klassieke Citroëns. “Citroen wil om een of andere reden met alle geweld aan dat malle eenspakige stuurwiel vasthouden waardoor montage van knipperlichtretourstoppen moeilijk of onmogelijk wordt en toepassing van de godzijdank langzamerhand bij andere fabrikanten redelijk genormaliseerde stengeltjes onder het stuur – links richtingwijzers en licht, soms claxon, rechts de glazenwassersinstallatie – totaal onmogelijk wordt.”

“Rechts onder het Citroén-stuur zit een soort kaasmes, waarmee je de verwarming kunt bedienen. Grappig, maar naar mijn smaak regel je kachels niet zo frequent dat de plaatsing onder het stuur ermee valt te motiveren: dat ding kan best gewoon in het dashboard. Om plaats te maken voor een vaker bediende schakelaar. En wat ik helemaal gruwelijk vind is dat je een vijftal schakelaars alleen maar kunt bedienen door het stuurwiel heen. Zo’n gevaarlijke plaatsing zou ik graag verboden willen zien. In dit opzicht heeft Citroen weer eventjes toegegeven aan haar onbedwingbare neiging ‘l’art pour I’art’ te willen bedrijven. Net als met die rare glazen-oog-snelheidsmeter die eerst in de GS zat maar daar terecht spoedig weer uit verdween om plaats te maken voor een gewone snelheidsmeter.”

De latere Visa’s (1985) hadden – evenals de occasion – een aangepast interieur met een ander dashboard, centraal geplaatste kachelschakelaars en knipperlichtstengels.

“Het uitzicht is redelijk, zeer redelijk zelfs. Zolang het droog blijft tenminste, want als het gaat regenen ontdek je dat Citroen net als bij de CX een enkel wisserblad heeft toegepast. Niet alleen laat zo’n enkel blad grotere ongewiste sectoren over dan een dubbel stel en is het tamelijk duur, maar de oplegdruk (om eens een mooi germanisme te gebruiken) van het ding is laag, waardoor hij nogal gauw streept.”

Prima rijeigenschappen

“Zowel het onderstel als de motor van de Citroen Visa Super is gebaseerd op de techniek van de Peugeot 104. Dat is op de slipbaan bepaald een pluspunt, want die kleine Peugeot geldt daar als een van de gemakkelijker klanten. Ook de Visa Super is op nat en glad wegdek heel goed in de hand te houden. […] Ook op droog wegdek is de Visa geen vervelende auto. Je voelt wel iets van aandrijfkrachten die op de voorwielen worden uitgeoefend in je stuur, maar toch in veel mindere mate dan bij sommige klassegenoten met voorwielaandrijving het geval is. De Visa stuurt aan de indirecte kant en daardoor prettig licht. De stabiliteit van de auto is redelijk goed en het bochtgedrag is vrijwel neutraal.”

“Pas in extreme situaties, zoals een hele snelle bocht of een plotselinge uitwijkmanoeuvre treedt onderstuur op. Remmen en schakelen doet de Visa prima en wat betreft de zit achter het stuur van deze nieuwe Citroen geldt hetzelfde als wat voor alle modellen van dit merk opgaat: zacht, gerieflijk en ontspannen.”

De Citroën Visa is met tal van motoren gebouwd: vijf benzinemotoren en één dieselmotor met vier cilinders en een kleine 652 cc tweepitter.

De Citroën Visa als occasion

Autovisie vond een occasion met de kleine tweepitter voor slechts 2.750 euro. Voor de nul-naar-honderd-sprint moet je bijna een halve minuut uittrekken, maar de Visa is wel een leuke en waardige klassieker voor de kleine portemonnee.

De auto is gebouwd in 1984 en heeft iets meer dan 144.000 kilometer ervaring. Met een gewicht van 725 kilogram en een laag brandstofverbruik (1 op 15,4 in stadsverkeer) zijn zowel de variabele als de vaste lasten erg laag. Je moet wel altijd goed opletten bij de aanschaf zo’n oude auto. Hoewel Citroën in de reclame van de Visa – zo’n 40 jaar geleden – aangaf de auto extra goed tegen roest beschermd te hebben, willen de oude karretjes nog wel eens rotten. Wie goed zoekt kan een leuke klassieker voor een prikkie op de kop tikken.