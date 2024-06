Deel dit: Share App Mail Tweet

Gewichtsafname Formule 1-auto’s gaat Hamilton niet ver genoeg

De auto’s in de Formule 1 worden vanaf 2026 kleiner en 30 kilo lichter, zo maakte autosportbond FIA donderdag bekend. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton juicht de veranderingen toe, maar vindt de regels over het terugbrengen van het gewicht niet ver genoeg gaan.

“Het is maar 30 kilo. Het gaat de goede kant op, maar het is nog steeds zwaar”, reageerde Hamilton op het gewicht van 768 kilo dat de auto’s vanaf 2026 hebben. “Ik heb er nog niet echt grote gedachten over, maar ik heb contact gehad met enkele coureurs die ermee gereden hebben in de simulatie, aangezien ik er zelf nog niet mee heb gereden, en die zeggen dat het best langzaam ging. Dus we zullen zien of het echt de goede kant op gaat of niet.”

Hamilton, die na dit seizoen Mercedes verruilt voor Ferrari, zei wel blij te zijn met de ontwikkelingen van duurzame brandstof. “Wat betreft de duurzaamheid voor de motor, is het een moedige stap én in de juiste richting”, zei de Brit. “We moeten ervoor zorgen dat de auto’s efficiënt en snel zijn. En dat het racen wordt verbeterd.”

De Brit werd met Mercedes zes keer wereldkampioen, in 2014, 2015 en van 2017 tot en met 2020. In 2008 won hij de wereldtitel met McLaren.

ANP