Door betaalbare luxesedan van Hyundai wil je nu emigreren

De Hyundai Grandeur is een sedan die wij hier niet kennen. Dat is jammer, want hij is niet alleen zeer stijlvol, maar ook relatief betaalbaar en luxueus. Bovendien komt hij zelfs met een flinke V6 in de neus.

Dat laatste zal een van de redenen zijn dat deze Zuid-Koreaan nooit voet op Nederlandse bodem zal zetten. Maar ook het feit dat het een sedan is. Hier zijn we immers dol op een hoge zit, waardoor de Europese automarkt volstroomt met de ene na de andere SUV. Elders zijn andere carrosserievormen nog wel gewild. Zo is de sedan in Zuid-Korea nog altijd mateloos populair. Daarom worden zij beloond met deze Hyundai Grandeur en wij niet.

Hyundai Grandeur met Black Exterior Package is badass

Nieuw is de Grandeur allerminst. Het model bestaat al sinds 1986 en telt inmiddels zeven generaties. Waarom worden we dan nu herinnerd aan deze statige bolide? Nou, de Zuid-Koreanen voorzien de Grandeur nu, slechts anderhalf jaar na de lancering van het huidige model, al van enkele updates. De belangrijkste is het Black Exterior Package. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn de grille, wielen en embleempjes zwart gemaakt.

De Hyundai Grandeur is ontzettend populair in zijn thuisland. Vorig jaar was de Hyundai zelfs het bestverkochte model van Zuid-Korea. Niet zo gek, de Hyundai Grandeur koop je daar vanaf omgerekend 25.330 euro, ongeveer zoveel als de gemiddelde auto in Zuid-Korea kost.

3,5-liter V6 onder de motorkap

Er is keuze uit verschillende aandrijflijnen: een 1,6-liter turboviercilinder met hybridetechniek, een 2,5-liter vierpitter en zelfs een 300 pk sterke 3,5-liter V6, zowel op benzine als lpg. Voor die laatste moet je wel flink wat Koreaanse won bijlappen. De zescilinder begint namelijk bij omgerekend ruim 35 mille.

In dik aangeklede versies vind je allerlei luxueuze features zoals actieve ruisonderdrukking, een Bose-audiosysteem, een adaptief onderstel en een zeer chique (en tikkeltje retro) interieur. Helaas zullen wij deze decadente verschijning nooit op straat tegenkomen.