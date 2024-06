Deel dit: Share App Mail Tweet

Model Y-killer? Als eerste rijden in de nieuwe Xpeng G6

De zoveelste Chinese, elektrische cross-over? Nee, want deze nieuwe Xpeng G6 zou het de Tesla Model Y weleens heel moeilijk kunnen gaan maken. Hij lijkt er zelfs op. Als twee druppels water.

Eerst een disclaimer: we hebben de G6 nog niet uitgebreid kunnen testen, maar mochten hem in thuisland China een paar uurtjes van Xpeng lenen. Daar begrepen we dus niets van de tekst op het infotainmentscherm, maar mochten we op de openbare weg wél het stuur loslaten, omdat ‘autonoom’ rijden er is toegestaan.

Semi-autonome Xpeng G6

Veel woorden zullen we niet besteden aan de zelfrijdende stand van de G6, want bij ons zal de elektrische cross-over die optie niet hebben. In Nederland mag op dat gebied minder dan in China en na onze eerste kennismaking vinden we dat eigenlijk alleen maar logisch.

De capaciteiten van de G6 zijn technisch indrukwekkend, maar in het drukke verkeer, tussen andere weggebruikers, simpelweg niet veilig genoeg. De auto volgt zelf de route naar de ingevoerde bestemming en lijkt daarbij uitstekend in de gaten te hebben wat er om hem heen gebeurt.

Toch zwalkt hij zo nu en dan als een dronken koordanser over het asfalt en neemt hij met enige regelmaat opmerkelijke besluiten. Voor de bestuurder en de passagiers is het zenuwslopend, ook omdat andere automobilisten onvoorspelbaar reageren op het weifelende gedrag van de G6.

Net zo groot als Tesla Model Y

Door naar wat we in Nederland wél krijgen: een volledig elektrische cross-over, die op een haar na even lang is als de Tesla Model Y: 4,75 meter. Hij staat standaard op 20-inch lichtmetalen wielen, is altijd uitgerust met een glazen panoramadak en heeft een kofferbak waarin 571 liter past en 1374 liter met de leuningen van de achterbank omgeklapt.

Over die tweede zitrij gesproken, daarop hebben zelfs passagiers van 1,90 meter of langer meer dan genoeg been- en hoofdruimte. Want de G6 oogt weliswaar als een coupé-SUV, maar dat is deels een visueel trucje van de ontwerpers. De daklijn loopt in werkelijkheid minder af dan het lijkt.

Verschillen Europese versie

Het zicht naar achteren is ronduit beroerd, mede door het feit dat de Chinese Performance-versie van de G6, waarin we reden, is uitgerust met een actieve achterspoiler, die een hap uit de achterruit neemt. In Europa is die beweegbare vleugel niet leverbaar en heeft de Xpeng dus een groter glasoppervlak achter.

Speciaal voor de Europese markt heeft Xpeng een trekhaak ontwikkeld, waaraan in het geval van deze G6 een aanhanger van 1.500 kilo gehangen mag worden, onafhankelijk van de gekozen versie. Er zijn er drie: de RWD Standard Range (258 pk, 435 km), RWD Long Range (286 pk, 570 km) en de AWD Performance (476 pk, 550 km).

Snellaadkampioen

De laatste twee hebben een 87,5 kWh-batterij, de eerste moet het doen met een 66 kWh-unit. In zijn segment is de Xpeng een ware laadkampioen. De Hyundai Ioniq 5 haalt aan de juiste snellader een snelheid van 233 kW, de Kia EV6 240 kW, de Tesla Model Y 250 kW en de G6 280 kW. Daarmee is de 87,5 kWh-batterij tot 80 procent op te laden in minder dan 20 minuten (de 66 kWh-accu kan met maximaal 215 kW laden).

Zacht geveerd, hard gedempt

Over de rijeigenschappen van de G6 kunnen we vrij kort zijn. Hij is zacht geveerd en hard gedempt, zoals zoveel zwaardere EV’s, met een relatief gevoelloze besturing. Als Performance is-ie bloedsnel, maar alleen als je dat wilt. Zijn stroompedaal laat zich keurig doseren. Opvallend is de aanwezigheid van bandengeruis in de cabine, ook op lagere snelheden.

Keurige bouwkwaliteit

Een plus ten opzichte van de Tesla Model Y zijn de stengels achter het stuur voor de transmissie, de richtingaanwijzers en de verlichting. De bouwkwaliteit en afwerking van de Xpeng zijn boven iedere twijfel verheven, met mooie materialen in het interieur en een fraai 15-inch infotainmentsysteem, dat snel werkt en heldere graphics heeft.

Gunstige vanafprijs Xpeng G6

Begin mei heeft de Nederlandse importeur de vanafprijs van de G6 bekendgemaakt en die ligt aan de goede kant van de SEPP-grens: 44.211 euro. Dat betekent dat de 258 pk sterke RWD Standard Range in aanmerking komt voor 2.950 euro subsidie. Ook zit het model daarmee zo’n 1.800 euro ónder de vanafprijs van de Tesla Model Y, die op het moment van schrijven op 45.990 ligt.

De standaarduitrusting van de Xpeng is compleet, want de enige opties zijn een uitklapbare trekhaak (1.190 euro) en een andere carrosseriekleur dan Arctic White (800 euro). Verder zijn alle versies van de G6 zijn voorzien van onder meer elektrisch verstelbare, met kunstleer beklede stoelen, die ook nog eens verwarmd en gekoeld kunnen worden, twee inductieladers, een verwarmbaar stuur, een audiosysteem met achttien speakers, een 360 graden-camera en een semi-autonome rijassistent.