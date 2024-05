Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese Tesla-concurrent krijgt slimme Nederlandse prijs

Dat Xpeng met de G6 de aanval heeft geopend op de voormalig bestverkochte auto van Nederland, was al duidelijk. Met een slim prijskaartje biedt het serieuze concurrentie voor de Tesla Model Y.

Eerder vergeleken we al de specificaties van alle Tesla- en Xpeng-uitvoeringen met elkaar. Ditmaal duiken we in de prijslijst.

De aanval openen op Tesla Model Y

De Chinese Tesla-concurrent heeft een prijskaartje van minimaal 44.211 euro. Voor dit geld krijg je een 66 kWh accupakket en een 258 pk elektromotor op de achteras. De elektrische auto heeft een range van 435 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Snelladen kan de Xpeng G6 met 215 kW aan de DC-laadpaal. Deze Standard Range een fiscale waarde van minder dan 45.000 euro. Dit betekent dat hij in aanmerking komt voor SEPP-subsidie.

Versies van Xpeng G6 zonder subsidie

De Xpeng G6 Long Range met dezelfde elektromotor en een 87,5 kWh accupakket (550 kilometer aan range) heeft een vanafprijs van 49.188 euro. Wil je meer vermogen? Dan is er ook nog de Performance. Deze kost 53.188 euro en heeft hetzelfde accupakket als de Long Range. Omdat deze twee elektromotoren heeft, die samen goed zijn voor 476 pk, komt dit model 20 kilometer minder ver dan de Long Range.

De Xpeng G6-versies met het grote accupakket kunnen snelladen tot 280 kW. Daarbij kunnen alle versies ook stroom terugleveren.

Welke Xpeng G6 je ook kiest, hij heeft standaard 20 inch lichtmetalen wielen, elektrische verstelbare, verwarmde en geventileerde stoelen en een verwarmd stuurwiel. De Xpeng G6 staat deze zomer al bij de dealers.