Renault 16 TX: Een treetje hoger op de maatschappelijke ladder

Wanneer Renault eind 1973 deze TX aan zijn 16-range toevoegt, is het eigenzinnige model al negen jaar oud. In de loop der jaren zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd en nieuwe varianten verschenen, maar de Fransen willen meer upmarket met hun succesvolle middenklasser.

Dat is ook wel nodig, want in de hogere marktsegmenten heeft Renault niets te bieden. Een megalomaan project van een grote Renault met V8 is afgeschoten en de beoogde opvolger van de R16, de R20, laat nog wel een jaar of twee op zich wachten.

Renault 16 TX

Je herkent een TX meteen aan zijn sjiekere snuit met dubbele vierkante koplampen en grote knipper/stadslichtunits eronder. Van achter bekeken verklappen een dakspoiler en de ruitenwisser dat de eigenaar dieper in de buidel heeft getast, de grote rechthoekige achterlichten heeft de Renault 16 al sinds 1971. Het smaakvolle geheel wordt afgekleed met een paar fraaie velgen. Veel meer is er niet veranderd aan het ontwerp, anno 1974 oogt het dan ook nog lang niet gedateerd. Niet voor niets heeft de R16 de titel Auto van het Jaar 1965 op zak, waarbij hij zelfs de Rolls-Royce Silver Shadow versloeg. Een handige noviteit is centrale vergrendeling, best bijzonder voor die tijd.

Verder staan een schuifdak, leren bekleding en zelfs airco op de optielijst. Maar het belangrijkste nieuws zit onderhuids. De 1.6-liter uit de Renault 16 TS is tot 1.647 cc vergroot en nu 93 pk sterk, daarnaast is er een vijfde versnelling toegevoegd. Dat is wel even wennen, de bak wordt nog altijd bediend door middel van een tamelijk indirecte stuurschakeling, een gevolg van de plaatsing van de transmissie vóór de motor. De vijfbak (en spoiler natuurlijk) zorgen voor een vriendelijk brandstofverbruik (prettig zo midden in de oliecrisis) terwijl de prestaties op een hoger niveau liggen. Renault promoot de TX dan ook graag als comfortabele grande routière.

Met zacht meubilair en een soepel verende torsie-achteras, die vanwege zijn asymmetrische constructie links en rechts voor een ongelijke wielbasis zorgt, is het comfort met recht haut Français. Daarnaast is er plek genoeg voor vijf inzittenden plus een grote bagageruimte, bereikbaar via een praktische vijfde deur. Hoeveel auto wenst een mens nog meer? Geen wonder dat de R16 gewoon wordt doorgebouwd na het debuut van de R20 in 1975 en de R18 in 1977. Hoewel deze modellen de Renault 16-koper moeten aanspreken blijft de animo voor de oudgediende onverminderd groot. Uiteindelijk valt het doek voor de R16 dan ook pas in 1980, na 15 succesvolle jaren.

Aanbod en prijzen

Met een respectabel productieaantal van ruim 1,8 miljoen stuks zou je denken dat er genoeg R16’s zijn overgebleven. Er staan er inderdaad genoeg te koop, alleen niet zoveel in Nederland. Ons vochtige klimaat en zoute winters zijn niet heel bevorderlijk geweest voor de lokale R16- populatie. Kijk over de grens en natuurlijk bij voorkeur in Frankrijk.

Een goede, bruikbare, originele Renault 16 van het Franse platteland kun je op leboncoin.fr voor een mille of 7 wel vinden. TX’en starten rond 9.000 euro, met uitschieters tot wel 15.000 euro voor echt mooie, goed gedocumenteerde auto’s.