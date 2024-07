Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze elektrische auto wil je wel hebben: Alfa Romeo Junior Veloce

Met de Alfa Romeo Junior Veloce verwacht je het zoveelste product op het bekende Stellantis-platform, maar dat is het niet. Deze elektrische auto wil je hebben!

Met de Alfa Romeo Junior Veloce verwacht je het zoveelste product op het bekende Stellantis-platform, maar dat is het niet. Deze opvolger van de Mito is anders, dit is echt leuk. Het is de terugkeer van de hot hatch, maar dan als elektrische crossover. Ten opzichte van de gewone Alfa Romeo Junior is de Veloce 25 millimeter verlaagd, heeft hij dikkere stabilisatoren, 20-inch wielen, remschijven op de vooras met een diameter van 382 millimeter, remklauwen met vier remzuigers en een torsen-sperdifferentieel. Dat alles om 280 pk en 345 Nm onder controle te houden.

Sportiefste elektrische auto in deze klasse

Het leeggewicht van de Alfa Romeo Junior Veloce bedraagt 1.460 kilogram en de sprint naar 100 km/h kan binnen zes tellen. Het is niet verwonderlijk dat Alfa Romeo de Veloce gebruikt om de Junior te lanceren, want op dit moment is er geen ander merk dat in deze klasse een dergelijk sportief gefocuste auto levert.

Het is ook dé versie om zich te onderscheiden van al die veelal identieke concerngenoten op deze bodemplaat, zoals de Fiat 600 en de Jeep Avenger. De wielbasis van 2,56 meter deelt hij wel, maar met 4,17 meter aan lengte is hij wat groter. In de kofferbak is er 400 liter aan opbergruimte en daarmee overtreft hij de Fiat.

Sabelt-kuipstoelen in de Alfa Romeo Junior Veloce

Achter het stuur van de Alfa Romeo Junior Veloce is de sportieve beleving overtuigend. De hemelbekleding van de elektrische auto is zwart en het interieur is deels met een alcantara-achtig materiaal bekleed, afgewisseld met harde en krasgevoelige panelen voor grote vlakken van het dashboard.

De Sabelt-sportstoelen omsluiten het lichaam perfect en houden je strak op je plaats. Echt een fijne zitpositie. Wel wat hoger boven het asfalt dan in een klassieke hot hatch uit het B-segment, maar diep genoeg.

Alfa Romeo Junior Veloce heeft een sperdfferenrentieel

Het is toch knap dat de Italianen op dit veelgebruikte platform met de Alfa Romeo Junior Veloce een creatie hebben gemaakt die in niets lijkt op de andere modellen. Dat geldt ook voor het rijgedrag avn de elektrische auto. Het onderstel heeft een onmiskenbare strafheid en daardoor reageert hij direct op stuurbewegingen. Met groot enthousiasme duikt hij bochten in en dat is precies het inspirerende gedrag dat je verwacht van een Alfa Romeo.

Dat karakter wordt aangejaagd door de fijne besturing. Er zit gevoel in het stuurwiel, precisie en extra levendigheid door het zelfblokkerende differentieel. Het domineert de rijbeleving van de Junior, waardoor hij boven andere snelle elektrische auto’s met voorwielaandrijving uitstijgt. Dit is ouderwets ingenieurswerk in een elektrische jas.