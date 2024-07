Deel dit: Share App Mail Tweet

Door Turkse fabriek komt goedkope Chinese EV naar Europa

Noem eens een Turks automerk… Tja, dat zijn er niet zoveel. Togg is een belangrijke, maar daar houdt het ook wel op. Desondanks kan het land een belangrijke fabrikant voor Europa worden door een investering van BYD.

Geografisch gezien is Turkije deels Europa, maar vooralsnog is het een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. Europees is het land dus niet te noemen. Wel heeft Turkije met de EU een douane-unie. Dat betekent veel import- en exportvoordelen.

Turkije is nu al een belangrijke autobouwer

Mede daarom is Turkije nu al een belangrijke spelen voor de Europese automarkt. Ford, Hyundai, Toyota, Renault en Fiat (Stellantis); ze bouwen allemaal auto’s in Turkije. Met BYD komt er nog een grote speler bij.

Als het om elektrische auto’s gaat, is BYD de belangrijkste fabrikant ter wereld. Dit komt met name doordat het Chinese merk de gigantische thuismarkt in handen heeft. Europa willen ze ook veroveren, maar importheffingen staan nu in de weg. Om die te omzeilen investeren ze 1 miljard Amerikaanse dollar in een fabriek in Turkije. Hier moeten jaarlijks 150.000 auto’s geproduceerd worden. De fabriek draait als alles volgens plan verloopt in 2026.

In Turkse fabriek wordt goedkope Chinese BYD-EV gebouwd

Voor de Europese ambities van BYD wordt Turkije dus een extreem belangrijke producent. En ook voor jou als consument is de investering belangrijk. Waarom? Omdat de fabriek aan de rand van Europa het een van de belangrijkste modellen van het merk gaat bouwen: de Seagull. Dat meldt persbureau Bloomberg.

BYD biedt in thuisland China een elektrische auto aan voor 9.000 euro, maar in Europa is het nog niet mogelijk om zo’n extreem goedkope EV aan te bieden. CEO, Michael Shu, liet eerder weten dat een versie van die auto ook naar Europa komt. Hij wordt niet zo goedkoop als in China, maar een bedrag van zo’n 20.000 euro moet haalbaar zijn.

Autoproductie in Turkije

De fabriek is niet alleen belangrijk voor BYD en Europese klanten, maar ook voor Turkije. Het land is in de loop der jaren een steeds belangrijkere fabrikant van auto’s geworden. Vorig jaar produceerde Turkije zo’n 1,5 miljoen auto’s. BYD gaat dit in theorie dus verhogen met 10 procent.

Met dit getal zit het nog ver onder Spanje (2,5 miljoen) en Duitsland (4,1 miljoen). Om dan nog maar te zwijgen over de grootste autoproducerende landen ter wereld: China (30,2 miljoen), Verenigde Staten (10,6 miljoen) en Japan (9 miljoen).