Definitief! Europa gooit flinke heffing op Chinese elektrische auto’s

De kogel is door de kerk. Europa komt met een forse importheffing – tot wel 38 procent – op Chinese elektrische auto’s. De maatregel gaat in juli al in. En dan is het wachten op vergeldingsacties uit Beijing.

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat eigenlijk alle Chinese merken profiteren van oneerlijke subsidies door de Chinese overheid. Daardoor kunnen ze hun elektrische auto’s voor lagere prijzen aanbieden dan Westerse merken dat kunnen.

Vijf tariefniveaus elektrische auto’s

Het onderzoek heeft negen maanden geduurd en richtte zich op onder meer BYD, Geely (eigenaar van Lotus, Lynk & Co, Polestar en Volvo) en SAIC (bekend van MG). China heeft nu vier weken de tijd om het Europese bewijs te bekijken en daar weerwoord op te geven.

Europa introduceert vijf tariefniveaus. Voor Chinese bedrijven die meewerken aan een Europees onderzoek gaat een heffing van 21 procent gelden. Fabrikanten die dat weigeren, krijgen met het hoogste tarief te maken: 38,1 procent.

In 2020 kwam 2,9 procent van alle elektrische auto’s in Europa uit China. Inmiddels is dat bijna een kwart. Dat betekent overigens niet dat zo’n 25 procent van de EV’s hier Chinees is, want Tesla en Volvo bouwen hun elektrische modellen bijvoorbeeld ook in China.

Vergeldingsmaatregelen uit China

Europese merken houden nu rekening met vergeldingsmaatregelen. De Chinese regering gaat nu zonder twijfel met heffingen op Europese producten komen. Niet per se op auto’s alleen, maar bijvoorbeeld ook op voedselproducten.

Ook heffingen in andere landen

De Europese importheffingen zijn niet nieuw, overigens. Ook nu al betalen autofabrikanten van buiten de EU een importtarief: 10 procent. Het is de reden dat veel Japanse en Zuid-Koreaanse merken bepaalde modellen in Europa maken.

Europa is niet de enige die maatregelen neemt om de influx van goedkope Chinese EV’s aan banden te leggen. Turkije kondigde deze week een importtarief van 40 procent aan. De Verenigde Staten komen zelfs met een heffing van 100 procent.