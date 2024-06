Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzine Mini Cooper heeft om deze reden meer deuren dan de EV

Mini heeft kortgeleden het kleinste model uit de line-up vernieuwd. Sindsdien heet de hatchback geen 3-deurs of 5-deurs meer, maar Cooper. Van die Cooper komt nu wel een versie die 5 deuren heeft.

Vooralsnog kenden we de nieuwe Mini Cooper enkel als variant met drie deuren. Hoewel een versie met minder portieren er sportiever uitziet, is een extra toegang naar de achterbank wel praktisch.

Een ander platform

De Mini Cooper 3-deurs wordt zowel met elektro- als benzinemotoren geleverd. Hoewel die uitvoeringen er nagenoeg hetzelfde uitziet, zijn ze onderhuids fors anders. De nieuwe EV’s staan op een ander platform dan de benzine-uitvoeringen. De benzine-veries staan nog het ‘oude’ BMW-platform. Dat is geen schande, want de auto was altijd al een bovengemiddeld leuk sturende hatchback. Toch zorgt het voor een belangrijk verschil.

De elektrische Mini Cooper worden namelijk niet met vijf deuren geleverd. Wil je de extra portieren, dan zul je op benzine moeten rijden (of moeten wachten op de Aceman). Daarbij zijn er nog wat kleine verschillen waaraan je auto’s oude platform kan herkennen, bijvoorbeeld de niet-verzonken deurgrepen.

Prijzen Mini Cooper 5-deurs

Het aanbod van de vijfdeurs Mini Cooper begint bij een 1,5-liter driecilinder die 156 pk en 230 Nm aan koppel levert. Deze versie wordt aangeduid door de letter C.

Wil je iets meer vermogen? Dan kan je kiezen voor de 5-deurs S. Die heeft een 2,0-liter viercilinder die goed is voor 204 pk en 300 Nm aan koppel. Voor de vijfdeurs C betaal je 38.490 euro en voor de S ben je minimaal 43.990 kwijt.

(Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini) (Afbeelding: Mini)

Autovisie reed al eerder met de elektrische versie van de nieuwe Mini Cooper, en wel in de extra sterke SE-versie. In onderstaande video vertelt redacteur Coen Grutters je alles over de nieuwe EV.