‘Goedkope’ Porsche-concurrent uit China duikt plots op in Duitsland

De Nürburgring is niet alleen voor autoliefhebbers heilige grond, ook veel sportwagenfabrikanten gebruiken het circuit om hun modlelen goed aan de tand te voelen. Als je wil concurreren met de Porsches van deze wereld, dan moet je hier zijn om te testen. Dat is exact wat Xiaomi doet.

Xiaomi presenteerde begin vorig jaar de SU7. De volledig elektrische auto werd direct een succes in China en de stap naar andere continenten lijkt aanstaande. Het merk heeft de auto bijvoorbeeld al in Barcelona laten zien.

Xiaomi SU7 als Porsche-concurrent

Nu duikt het model dus op op de Nürburgring, al wijkt die gecamoufleerde auto iets af van de Xiaomi SU7 zoals wij hem kennen. De gespotte versie heeft een grote achterspoiler die vastzit op de kofferklep. Dat is anders dan de SU7 die nu in China wordt verkocht, die heeft een geïntrigeerde actieve achterspoiler.

Overigens is die auto al eerder door Xiaomi getoond. In onderstaande Chinese video zie je de auto al.

Naar verluidt gaat het hier dus om een sneller model dat moet gaan concurreren met bijvoorbeeld de Porsche Taycan Turbo GT. De snelste Xiaomi SU7 heeft nu 673 pk voorkomend uit twee elektromotoren. In vergelijking met het topmodel van de Taycan moet hij dan nog wel wat vermogen erbij krijgen. De Porsche biedt een boost van 1.108 pk.

De Porsche Taycan Turbo GT

In onderstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee tijdens een eerste test met de Porsche waarbij de weergoden ons in de steek lieten.

Of de Xiaomi een budget-Porsche wordt, moet nog maar blijken. Het gaat natuurlijk om veel meer dan vermogen alleen en een zware elektrische auto sportief aan laten voelen is geen makkelijke klus. Daarbij is het maar de vraag hoe goedkoop de Xiaomi is. Met een flink accupakket en veel vermogen zal het niet echt een budget-auto zijn.

