Duik in de prijslijst: Dit kost de nieuwe Ford Explorer met subsidie

De Ford Explorer is nogal van gedaante gewisseld. De voor Europa aangepaste Explorer PHEV maakt plaats voor de écht Europese Explorer EV. Met een duik in de prijslijst kijken we wat die te bieden heeft – en of hij echt zo interessant is als de titel hierboven suggereert.

Nadat we lange tijd waren aangewezen op grijze import, maakte de Ford Explorer in 2020 eindelijk weer officieel de oversteek naar de Europese én Nederlandse markt. Hij kreeg zelfs speciaal voor ons een plug-in hybride aandrijflijn. Wij konden het totaalpakket zeker waarderen. De Europese carrière van de Explorer was alleen relatief kort, want dit jaar wordt hij alweer vervangen door een compleet nieuwe en speciaal voor Europa ontwikkelde modelgeneratie. In andere wereldmarkten blijft de ‘gewone’ Explorer echter gewoon bestaan, het Europese model komt er als een afzonderlijk model extra bij.

Meer aangepast op Europese markt

De nieuwe, Europese Ford Explorer is uiteraard nóg meer aangepast op de Europese markt. Hij is wat kleiner (4,46 m lang i.p.v. vijf meter) en vooral: altijd volledig elektrisch aangedreven. De nieuwe Explorer zou zomaar een groot succes kunnen worden.

Motoren Ford Explorer

Dat brengt ons gelijk bij de aandrijving van de nieuwe Ford Explorer. Er is keuze uit drie: Standard Range RWD, Extended Range RWD en Extended Range AWD. Om dan maar met die range te beginnen: dankzij een 55 kWh (Standard Range) of 82 kWh (Extended Range) batterijpakket komen deze varianten respectievelijk 380, 602 en 566 km ver (WLTP), met een gemiddeld stroomverbruik van 13,9 tot 15,7 kWh/100 km. Interessant genoeg is de Extended Range RWD het zuinigst en ontlopen de Standard Range en AWD-versie op dat gebied elkaar weinig.

Verder heb je in het basismodel de beschikking over 125 kW (170 pk), biedt de Extended Range RWD 210 kW (286 pk) en brengt het topmodel 250 kW (340 pk) op de weg. Het koppel bedraagt respectievelijk 310, 545 en 679 Nm. Met de topper zit je al na 5,3 seconden op de 100 km/u, de instapper doet er 9,0 seconden over en het ‘middenmodel’ zit daar tussenin. Verder heeft de Standard Range een top van 160 km/u en zijn de Extended Range-modellen begrensd op 180 km/u.

Uitrustingen Ford Explorer

Iedere aandrijflijn is leverbaar in twee uitrustingsniveaus. De standaardversie is de Ford Explorer zonder verdere toevoegingen, daarnaast kan je kiezen voor de Premium-uitvoering. Standaard zijn onder meer 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, stuurwielverwarming 5,3-inch digitaal instrumentarium, deels kunstleren bekleding, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met massagefunctie (voorpassagier: handmatig verstellen en geen massage), stoelverwarming voorin, draadloze smartphone-lader, de gebruikelijke connectiviteitsfuncties, adaptieve cruise control en het gebruikelijke pakket aan al dan niet gewenste en/of verplichte rijassistentie.

De Premium voegt daaraan toe: 20-inch lichtmetaal, volledig kunstleren bekleding, matrix-led-koplampen, ambianceverlichting, een Bang & Olufsen Premium audiosysteem en een elektrisch bedienbare achterklep.

Prijzen Ford Explorer

De prijslijst van de nieuwe Ford Explorer begint bij een interessante 41.450 euro. Dat is interessant ten opzichte van concurrenten, maar ook omdat de auto dan nog in aanmerking komt voor de SEPP, de 2.950 euro subsidie voor particulieren. De Premium-uitvoering is er vanaf 45.450 euro en de Extended Range RWD vanaf 45.950 euro. De fiscale waarde van deze modellen blijft echter net onder de 45.000 euro, waardoor ook deze modellen met subsidie zijn te bestellen. Dan moet je alleen geen enkele optie aanvinken.

Voor de overige modellen neemt de vanafprijs met flinke stappen toe. De Extended Range RWD kost als Premium 49.950 euro. De Extended Range AWD is er vanaf 53.950 euro en kost als Premium zelfs al 57.950 euro.

Wij gaan voor de standaard Ford Explorer. Dan moet je voor jezelf de keuze maken: is 125 kW (170 pk) en 348 km actieradius genoeg of wil je toch 210 kW (286 pk) en 602 km actieradius? Het prijsverschil van 4.500 euro hebben wij wel over voor die tweede, alleen kan je dan dus geen optie meer aanvinken zonder de SEPP te verliezen. Op moment van schrijven ontbreekt het basismodel nog in de configurator en is de keuze voor dit artikel daardoor makkelijk. Als echte consument sta je echter voor een lastig dilemma.

Exterieuraankleding

Een Ford Explorer Extended Range RWD dus. Houden we het vol om geen opties te selecteren? Het helpt alvast dat de standaardkleur een vrolijk lichtblauw metallic is. Liever wit? Dan ben je 550 euro verder en daarmee til je hem al over de SEPP-limiet. Voor 1.000 euro heb je keuze uit zwart en heel donker grijs. Voor 1.200 euro krijg je rood en een donkerder blauw. Het donkerste blauw vinden we het mooist, maar als je daar de SEPP door verliest is dat best een forse meerprijs. Gelukkig vinden we het standaard lichtblauw ook mooi. Andere wielkeuzes zijn er niet voor de gekozen uitvoering.

Interieuraankleding

Standaard krijg je de Ford Explorer met zwarte-grijze, deels kunstleren bekleding met een patroontje en standaard stoelen. Dat kan je vervangen door volledig zwarte deels kunstleren bekleding. Dan krijg je ook meteen ergonomische AGR-gecertificeerde stoelen. De meerprijs van 800 euro valt mee, maar ja, die SEPP-limiet… Wij kunnen ook prima leven met de standaard stoelen en bekleding.

Pakketten en losse opties

Dan komen we bij de optielijst, die gelukkig beperkt is. Wil je de SEPP behouden, dan is er maar één optie die je kunt selecteren: bevestigingspunten voor een bagagenet voor in de bagageruimte, à 100 euro. Dat kan er nog wel bij.

De paar resterende opties voor de Ford Explorer zijn: 21-inch lichtmetalen velgen (1.200 euro, maar waarom staat dit niet gewoon bij de exterieuraankleding?), een Driver Assistance Pack (1.800 euro), een warmtepomp (1.200 euro) en een elektrisch wegklapbare trekhaak (1.000 euro). Allemaal zaken waarmee we zonder kunnen. Wel ironisch, dat je door het aanvinken van een energiebesparende warmtepomp de SEPP kwijt zou raken.

‘Onze’ Ford Explorer

We hebben ons dus goed kunnen inhouden en uiteindelijk blijft de prijs van onze Ford Explorer beperkt tot 46.050 euro, maar met een fiscale waarde die met 44.900 euro echt nét binnen de limiet blijft. Uiteindelijk zouden we voor onze auto dus 43.100 euro. Best een goede deal, voor een volledig elektrische gezinsauto met een zeer ruime actieradius en die je in allerlei luxe voorziet.

We kunnen ons voorstellen dat meer mensen zo rekenen en een groot deel van de Ford Explorers in Nederland wordt afgeleverd in de specificatie die we nu hebben samengesteld. Of je neemt genoegen met minder vermogen en een wat minder grote actieradius, in ruil voor bijvoorbeeld je favoriete carrosseriekleur. Het aanvinken van meer opties heeft in ieder geval een forse meerprijs als je er de SEPP door misloopt…

