Xpeng’s nieuwe serie goedkope EV’s heeft een bijzondere naam

Xpeng laat een nieuwe elektrische auto zien, genaamd de M03. Het model is de start van Mona. Nee, geen Hollands toetje dat al een paar maanden in een plastic bakje overnacht, maar een nieuwe modellijn voor goedkope elektrische auto’s.

Mocht het merk naar ons land komen, dan zal de naam ongetwijfeld veranderen. Al kan er natuurlijk ook een overeenkomst gesloten worden zoals bij Omoda het geval was. Overigens zijn er auto’s met nog belachelijkere namen.

Xpeng M03 eerste van Mona-serie

Vooralsnog zullen er geen naamsproblemen zijn, want Xpeng brengt de Mona-serie enkel uit in China. Al is niet uitgesloten dat de auto uiteindelijk ook naar Europa komt. Mona staat voor Made of New AI. Modellen uit de serie moeten, zoals het merk vermeldt, ‘AI-powered EV’s’ worden.

Wat dit exact betekent, is nog onduidelijk. Sowieso laat het merk nog maar weinig weten over de nieuwe M03. Wel gaan er wat geruchten rond. Zo zou de Xpeng een BYD-batterij hebben, waarmee hij zo’n 500 kilometer aan range heeft en moet de Chinese prijs rond de 25.000 euro liggen.

Eerste test met G6

Autovisie was kortgeleden nog in China bij Xpeng voor onder andere een test met de G6. In onderstaande video neemt redacteur Remco Slump je mee in de Tesla Model Y-concurrent.