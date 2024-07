Deel dit: Share App Mail Tweet

Gratis rijden naar de halve finale in Dortmund met goedkope Tesla

Als echte Nederlanders gaan we op zoek naar een manier om gratis naar de halve finale van het Nederlands Elftal in Dortmund te komen. Fietsend, lopend of zwartrijdend trein? Nee, we zouden met deze goedkope Tesla gaan!

Overigens is ook met een benzine-auto rijden vanuit Nederland niet erg duur. Vanuit Utrecht is het stadion Signal Iduna Park iets meer dan 200 kilometer. Wil je geld besparen? Zorg dan dat je in Duitsland tankt, dat bespaart je gemiddeld 0,23 euro per liter. Via de app 1-2-3 Fuel kan je de prijzen van Duitse tankstations met elkaar vergelijken.

Met een Tesla Model S

Maar er is ook een manier om gratis naar de halve finale in Dortmund te rijden. Dat kan zelfs met een Tesla Model S. Alhoewel, helemaal gratis is de auto natuurlijk niet. De Tesla kost 21.450 euro, maar de reis is compleet gratis.

Omdat dit een van de goedkoopste Tesla’s is die je momenteel kan kopen, zal je er wellicht niet veel meer op afschrijven. Als alles het blijft doen tenminste. Feit is, de grootste afschrijving is al gedaan. Deze auto had namelijk een catalogusprijs van meer dan 105.000 euro.

Gratis naar de halve finale in Dortmund

Maar hoe kan je gratis met deze Tesla naar de halve finale in Dortmund rijden? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Elon Musk gaf kopers van de Tesla Model S en X, die voor 15 januari 2017 hun auto kochten en voor 15 april 2017 hun auto reden, levenslang gratis opladen. Dit betekent dat de auto’s als occasion nog steeds voor niets aan de Tesla Supercharger de batterij kunnen opladen.

In geval van deze occasion gaat het om een 85 kWh-accupakket waarmee je op papier 460 kilometer ver komt. Ongetwijfeld zal de auto na ruim 204.000 kilometer – als het überhaupt nog het originele accupakket is – minder ver komen.

Niet alleen omdat je richting Dortmund over de Duitse Autobahn waarschijnlijk harder rijdt dan 100 km/h, maar ook omdat er na veel laadcycli accudegradatie optreedt. Helemaal als hij veel aan de snellader heeft gestaan. Maar ach, dan sta je wellicht een extra keer gratis aan de laadpaal richting de halve finale van het Nederlands elftal.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Opladen doet de gevonden occasion met maximaal 120 kW aan de Tesla Supercharger. Dit betekent dat je in ongeveer 35 minuten de accu van 10 naar 80 procent hebt geladen. Overigens is het leegrijden van de accu ook in rap tempo te doen. De topsnelheid bedraagt 225 kilometer per uur. Ga je dat in Duitsland rijden, dan sta je vrij snel weer aan de laadpaal.

Minder kilometers

Overigens zijn er ook minder ervaren Tesla Model S-occasions met gratis opladen te koop. Voor lagere kilometerstanden ben je al snel 10.000 euro meer kwijt.