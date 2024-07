Deel dit: Share App Mail Tweet

Jongeren weten niets meer van auto’s en schamen zich ervoor

Jongeren weten weinig over het onderhoud van auto’s, zo blijkt uit onderzoek van smeermiddelenfabrikant Petronas. 1 op de 3 schaamt zich zelfs voor het gebrek aan kennis.

Veel automobilisten weten maar weinig over de techniek van hun auto. Dat is zorgwekkend, want als je de techniek wel begrijpt zijn problemen te herkennen en te voorkomen.

1 op de 8 automobilisten kan ruitenwisservloeistof niet bijvullen

Uit het onderzoek komt naar voren dat 1 op de 8 automobilisten niet weet hoe ruitenwisservloeistof bijgevuld moet vullen. Met name vrouwen hebben geen idee hoe dit moet. 18 procent van de vrouwen geeft aan het reservoir niet te kunnen vinden, terwijl 5 procent van de mannen dit niet lukt.

Ook het peilen en bijvullen van motorolie, een eenvoudig aspect van het onderhoud van je auto, is een probleem. 29 procent van de vrouwen geeft aan dit niet te kunnen en bij de mannen is dat 16 procent.

Hoe vaak moet je olie peilen Het is aan te raden iedere maand de olie te peilen. Het behoort tot het basisonderhoud van jouw auto. Rijd je veel? Dan is het verstandig om dit vaker te doen. Veel olie peilen kan geen kwaad.

Het verwisselen van wielen, in geval van een lekke band, blijkt tevens lastig voor velen. Een derde van de automobilisten geeft aan dit niet te kunnen.

Jongeren schamen zich over gebrek aan kennis onderhoud auto

Nederlanders zijn zich bewust van het gebrek aan kennis over auto’s. 56 procent van de automobilisten geeft aan dat ze weinig weten over hun bolide, 22 procent schaamt zich hiervoor. Jongeren schamen zich hier met 34 procent vaker voor dan volwassenen.

Als waarschuwingslampjes in een auto branden, dan onderneemt het merendeel van de Nederlandse automobilisten actie. Zo gaat 48 procent op internet of in de handleiding zoeken, 17 procent belt de garage en eenzelfde percentage raadpleegt een vriend of familielid.

Echter, 1 op de 20 automobilisten rijdt gewoon door als een waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden en negeert het. Dat is niet altijd een goed idee. Het is belangrijk om te weten wat je moet doen bij een waarschuwingslampje.