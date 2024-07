Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze betaalbare stadsauto is ook een leuke cabrio als occasion

Ohooohhh, die zomer! Denk je eens in hoe lekker het is om rond te rijden met je cabriodak helemaal open! Dat gevoel van vrijheid, de kick van het rijden, zo onderscheid je je ook van de grijze muizen. Is dat nou duur, zo’n cabrio? Welnee, niet duurder dan een saaie occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor maximaal 15.000 euro. Vind je Fiat 500 Cabrio niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande donderdag en zaterdag.

Fiat 500 cabrio

Als je ‘gevoelig’ bent voor de charme van de Fiat 500, dan krijg je steeds weer een glimlach als je je cabriootje ziet staan. Dit is echt een ‘persoonlijke’ auto, je koopt ‘m alleen voor jezelf. Ja, OK, er kàn een gezellig iemand naast je zitten, maar dat is het dan wel.

De achterbank is praktisch gesproken onbruikbaar, maar wel een nuttige uitbreiding van de ook al minimale bagageruimte. De Fiat 500 cabrio is in stadsverkeer ideaal, maar ook op de snelweg gaat het best. De tweecilinder klinkt eigenwijs, maar de 1,2 rijdt fijner. Met het dak open, blijven de zijruiten en omlijsting overeind. Bij een autobedrijf in Beverwijk staat een donkergrijze 1,2 ‘Lounge’ (2020, 21.000 km) voor 14.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Als de motor van de Fiat 500 occasion niet ‘op contact’ gaat, is dat alleen een beetje vervuiling op de minpool van de accu. Schoonmaken, klaar! Als een multi-air motor langere tijd heeft stil gestaan, zal die op de startmotor snel draaien, maar niet starten. Gewoon doorgaan, de motorolie moet even op druk komen.

Een te laag oliepeil veroorzaakt dat de motor van de Fiat 500 cabrio onregelmatig loopt of afslaat. Bijvullen, klaar. Gek: de oliepeilstok zit áán de olievuldop. Als je regelmatig de olie peilt, weet je dat en voorkom je dit euvel.