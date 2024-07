Deel dit: Share App Mail Tweet

Technisch directeur van Formule 1-team Ferrari stapt op

Het Formule 1-team van Ferrari heeft middenin het seizoen technisch directeur Enrico Cardile zien vertrekken. Cardile werkte bijna twee decennia bij de Italiaanse renstal, maar heeft nu volgens Ferrari ontslag genomen. Hij stuurde in de fabriek het team aan dat het chassis van de auto bouwt.

Teambaas Frédéric Vasseur neemt voorlopig de leiding over deze afdeling over. Volgens Italiaanse media is Cardile in beeld bij Aston Martin, de renstal van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso.

Ferrari begon sterk aan het seizoen en won de races in Australië (Carlos Sainz) en Monaco (Charles Leclerc), maar de laatste weken vallen de resultaten tegen. In het WK-klassement voor constructeurs staat McLaren op het punt Ferrari van de tweede plaats te verdringen. Red Bull, het team van WK-leider Max Verstappen, voert het klassement aan.

Bij Red Bull vertrekt topontwerper Adrian Newey na dit seizoen. De 65-jarige Brit, die tal van WK-winnende auto’s ontwierp, staat in de belangstelling van onder meer Ferrari en Aston Martin.

ANP