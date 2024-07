Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW moet megabedrag betalen nadat soft close-deur duim afhakt

De Amerikaan Godwin Boateng is een duim armer, maar heel veel geld rijker na een incident met de soft close-deuren van zijn BMW X5. Na een slepende rechtszaak moet het Beierse automerk een flinke schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.

De New Yorker leunde met zijn hand tegen de deurpilaar terwijl de portier van zijn BMW X5 uit 2013 op een flinke kier stond. Toen ging het mis. De soft close-deur sloot zich plots en Boateng verloor daarbij het topje van zijn duim. Het lukte chirurgen niet zijn vingertopje er weer aan te hechten.

Aanklacht tegen BMW om destructieve soft close-deur

Als Amerikaan zit er dan natuurlijk maar één ding op: aanklagen. Boateng eiste maar liefst 3 miljoen dollar van BMW. Zijn onderbouwing was dat hij jaarlijks een kwart miljoen aan inkomsten misloopt als zelfstandig softwareontwikkelaar.

Hij kijkt BMW erop aan, want anders dan de ramen zit volgens Boateng in het deurmechanisme geen veiligheidssysteem verwerkt dat objecten detecteert. Het automerk meent juist dat het gezond verstand is geen handen en vingers tussen sluitende portieren te plaatsen.

Flinke schadevergoeding

Het ongeluk vond al in 2016 plaats, maar pas nu, acht jaar later, is er een uitspraak van de rechter. Godwin Boateng is in het gelijk gesteld, al werd daar wel bij gemeld dat de BMW-deuren niet defect zijn. Toch wordt het merk aansprakelijk gehouden. BMW hoeft geen 3 miljoen dollar te lappen, maar 1,9 miljoen dollar. Omgerekend komt dat neer op zo’n 1,75 miljoen euro.

BMW X5 in het wagenpark van Oranje-speler

Wist je dat een BMW X5 ook in de garage van deze sterspeler van het Nederlands elftal staat. Hij heeft een vrij bescheiden wagenpark, zeker in vergelijking met deze zeer prijzige en opzichtige luxewagen van Memphis Depay.