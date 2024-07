Deel dit: Share App Mail Tweet

Abarth maakt 500e fors goedkoper, dit is de nieuwe Nederlandse prijs

Als je een Fiat 500e niet spannend genoeg vindt, dan kun je bij Abarth aankloppen voor een sportievere versie van hetzelfde model. Het grootste nadeel van die auto was zijn prijs. Nu wordt het model duizenden euro’s goedkoper, afhankelijk van de uitvoering.

Alhoewel, goedkoper? De 500e blijft een prijzige elektrische auto. Helemaal als je naar de range en de pk’s kijkt. Wel is de hatchback sportief en leuk om te rijden.

Dit is de nieuwe Nederlandse prijs van de Abarth 500e

De Abarth 500e had een vanafprijs van 37.490 euro. Deze instapper, genaamd Urban, wordt nu 1.000 euro goedkoper. De Turismo wordt met hetzelfde bedrag verlaagd en kost nu minimaal 40.490 euro.

Met name de cabriolet-versie van de Abarth 500e is fors goedkoper geworden. Voorheen begon die variant bij 40.990 euro. Nu kost het model minimaal 38.990. Ook de Turismo wordt 2.000 euro goedkoper en kost nu 42.990 euro. Welke versie je ook kiest, de Italiaan is nu standaard uitgerust met achteruitrijcamera en Intelligent Speed Assist.

Voor het geld krijg je een 155 pk en 235 Nm sterke elektromotor die gekoppeld is aan een 42,2 kWh-accupakket. Van dit accupakket is 37,8 kWh bruikbaar. Dit betekent een range van 265 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Opladen kan met 85 kW aan de snellader. Hiermee laadt de auto van 10 naar 80 procent in ongeveer 30 minuten. Niet erg snel dus.

Rijden met de Abarth 500e

Enkel naar de specificaties gekeken is de Abarth 500e, ondanks zijn prijsverlaging, nog erg duur voor wat je ervoor krijgt. Echter, dat is niet het volledige verhaal van deze auto. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen zien hoe leuk het is om met de kleine EV te rijden.