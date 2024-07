Deel dit: Share App Mail Tweet

Rekeningrijden gaat nu toch niet door en dat kost de overheid veel geld

Er wordt al tijden gesproken over rekeningrijden. Dit plan van kabinet-Rutte lijkt nu niet door te gaan. De nieuwe coalitie stemt in met een motie van SP tegen de invoering van de nieuwe vorm van wegenbelasting.

Bij rekeningrijden wordt geen vast bedrag wegenbelasting gerekend, maar moeten automobilisten betalen naar gebruik. Dit plan kwam op tafel mede omdat de inkomsten vanuit accijnzen op brandstof teruglopen als er minder wordt getankt met de komst van elektrische auto’s, al wordt op elektriciteit ook veel belasting geheven.

Toch niet rekeningrijden

Rekeningrijden zou aanvankelijk vanaf 2030 worden ingevoerd. Het voorstel werd al gepauzeerd toen het vorige kabinet viel. Nu, met kabinet Schoof, lijkt dit plan niet meer uit de ijskast te komen. Toch moet er een oplossing komen voor de wegvallende accijnsinkomsten, zo laat Kamerlid Hester Veltman (VVD) weten. Een manier om deze dalende inkomsten op te vangen, is er nog niet.



Hoewel er op elektriciteit natuurlijk ook belasting wordt geheven, is dit veel minder dan op brandstof. In bovenstaande video leggen we je uit hoeveel belasting je per liter benzine betaalt.

Het is oneerlijk

Er zijn verschillende redenen waarom veel politieke partijen kilometerheffing nu geen goed plan vinden. Zo worden mensen buiten de Randstad harder geraakt door deze regeling dan Randstedelingen. Eerder legden we al uit waarom rekeningrijden eerlijk lijkt, maar in Nederland niet eerlijk is.