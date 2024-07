Deel dit: Share App Mail Tweet

Huilen! Mazda MX-5 2.0 nek omgedraaid: ‘Nog maar 10 te koop’

De Mazda MX-5 is een kleine grootheid in autoland. Het recept is simpel: twee stoelen, open dak en een laag gewicht. Door dat laatste volstaat ook een beperkt vermogen. De topuitvoering kwam tot op heden met een 2,0-liter viercilinder. Voor moderne (Europese) maatstaven een best groot blok, maar het feest is binnenkort voorbij, zo bevestigt aan Autovisie.

De EU vormt met zijn strikte uitstootregels wederom een echte sfeerspons. Door de emissienormen binnen de Europese Unie voelt Mazda de noodzaak de atmosferische vierpitter bij ons de nek om te draaien. Enkel in het Verenigd Koninkrijk kan men binnen Europa nog iets langer van deze motor genieten. Een treurig moment voor de vele liefhebbers van de Mazda MX-5.

De 2,0-liter viercilinder in de Mazda MX-5

Wat overblijft is de 132 pk sterke 1,5-liter vierpitter. We betreuren het vertrek van de tweelitermotor, niet alleen omdat dit blok altijd komt in combinatie met een sperdifferentieel en een sportiever onderstel, maar ook omdat hij met zijn 184 pk net wat meer oomph heeft.

Wie nog van dit kleine pretpakket wil genieten, moet er snel bij zijn. Hoewel de Mazda MX-5 met 2,0-liter viercilinder op dit moment nog uit voorraad te bestellen is, zijn er nog maar 10 exemplaren op voorraad, zo vertelt een perswoordvoerder aan Autovisie.

Er was nog een flinke voorraad waardoor de topversie van de roadster nog in de configurator staat. Inmiddels is de voorraad behoorlijk geslonken en dus verdwijnt de 2,0-liter motor deze week uit de configurator.

Prijs van de Mazda MX-5 2.0L SkyActiv-G 184

Goedkoop was deze versie sowieso al niet. In Nederland krijgt hij door zijn atmosferische motor fikse bpm-straf, waardoor de vanafprijs 52.440 euro bedraagt. Een flinke meerprijs tegenover de 43.290 euro kostende instapper met 1,5-liter motor.

Elektrisch alternatief

Nu deze 2,0-liter variant van de Mazda MX-5 de Toyota GR86 het graf in volgt, verdwijnen steeds meer speelse liefhebbersauto’s. Een elektrische toekomst wacht op ons. Nu hoeft dat niet rampzalig te zijn. Deze elektrische roadster blijkt tijdens onze rijtest namelijk opmerkelijk leuk en hij komt ook nog eens van Nederlandse bodem.