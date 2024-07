Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare wegenbelastingvrije bus is klaar om camper te worden

Ben je nog op zoek naar een camper-project? Dan hebben wij een leuke occasion voor je gevonden. Deze Peugeot J9 is wegenbelastingvrij, betaalbaar en ziet er bovenal leuk uit.

Veelal waren de bussen uitgerust met een dieselmotor. Deze occasion beschikt echter over een 1,6-liter viercilinder. Hoewel de bus hierdoor slechts 58 pk en niet veel trekkracht heeft, mag je met deze nog wel milieuzones is.

Wegenbelastingvrije Peugeot

Daarbij is de Peugeot dus wegenbelastingvrij. De occasion komt uit 1980 en is zijn leven begonnen als brandweerauto in Frankrijk. Om die reden vind je ook een extra bankje in de bus. Deze is er natuurlijk uit te halen als je van de bus een camper maakt.

Camper-project

Door de kleine motorisering moet je wel goed bedenken waar je met de kampeerwegen naartoe wil. De bergen in, is wellicht niet zo’n goed idee. Daarbij kan er natuurlijk altijd wat stuk gaan bij zo’n oude camper. Het voordeel is wel dat de oude techniek veelal eenvoudig te repareren is.

De advertentie vermeldt dat de Peugeot technisch in goede staat is, maar optisch kan er zeker nog wat aan verbeterd worden. Zo zijn er deuren vervangen en nog niet in de juiste kleur gespoten. Als je er een camper van wil maken, moet ook nog flink wat tijd in het interieur gestoken worden. Desondanks is het een leuk project.

De verkoper vraagt 13.900 euro voor de occasion. De camper heeft volgens de kilometerteller pas 77.000 km ervaring, al is het aantal kilometers bij dit soort auto’s niet meer het belangrijkste. Voor je tot aankoop over gaat, is het altijd erg belangrijk om iemand met technische kennis naar de camper te laten kijken. Al zal je met twee linkerhanden ook niet zo snel investeren in zo’n project. Dan kan je wellicht beter voor een nieuwe kampeerwagen met retro-look gaan.