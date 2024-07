Deel dit: Share App Mail Tweet

Het vrij bescheiden wagenpark van Oranje-topscorer Cody Gakpo

Sommige voetballers pronken maar wat graag met hun blitse bolides. Oranje-sterspeler Cody Gakpo niet. Ondanks zijn riante loonstrookje heeft hij een (relatief) bescheiden wagenpark.

Na afgelopen dinsdag mag Cody Gakpo zich een van de topscorers van dit EK noemen. Met zijn derde goal dit toernooi hielp hij Roemenië uit te schakelen. Voetbalt hij niet in een Nederlands Elftal-shirt, dan speelt hij in een Liverpool-tenue, waar hij jaarlijks ruim 7 miljoen euro aan salaris opstrijkt.

Het wagenpark van Oranje-speler Cody Gakpo

Van dat geld is een hoop moois te kopen in autoland. Toch lijkt het wagenpark van Cody Gakpo relatief bescheiden te zijn, zeker vergeleken met dat van sommige ploeggenoten. Denk aan Memphis Depay, die een megabedrag neerlegde voor deze hoogstexclusieve luxewagen.

Waar Depay geregeld op social media pocht met al zijn pracht en praal, valt dat bij Cody Gakpo wel mee. Wel zien we hem wel een aantal keren poseren bij een Bentley Bentayga. Om welke uitvoering het precies gaat weten we niet, maar met een basisprijs van ruim twee ton (in Nederland) voor de V6 hybride en dik drie ton voor de V8-variant, is een profvoetbalsalaris haast vereist voor deze bolide.

Nog een SUV

Dat is overigens niet de enige SUV in het wagenpark van sterspeler Cody Gakpo. In een Eindhovense wasstraat werd de profvoetballer namelijk ook eens gespot in een BMW X5 van de G05-generatie. De Nederlandse vanafprijs bedraagt iets meer dan een ton.

Met zijn riante salaris zou het ons niet verbazen als Cody Gakpo nog meer bolides in zijn garage heeft staan. Als dat zo is, dan loopt hij daar in elk geval niet mee te koop. Of hij is simpelweg geen autoliefhebber, dat kan natuurlijk ook.