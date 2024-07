Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen ID.Buzz GTX voor supersnelle postbezorgers heeft één toevoeging

‘Vandaag besteld, morgen in huis’, het is van de termen van het afgelopen decennium. Met de Volkswagen ID.Buzz GTX zal dit nooit een probleem zijn. De 340 pk sterke bus heeft echter nog een toevoeging.

Dat Volkswagen het GTX-label op de bus plakt is opvallend te noemen. Echt sportief zal de zware ID nooit echt worden. Dat betekent echter niet dat je er geen plezier aan kan beleven, zoals we in de video laten zien.

Aandrijflijn Volkswagen ID.Buzz GTX

Net als andere GTX-modellen van Volkswagen heeft de sportiefste ID.Buzz 340 pk dat voortkomt uit twee elektromotoren. Deze zijn gekoppeld aan een 79 of 86 kWh-accupakket, afhankelijk van de wielbasis. De LWB, met 25 centimeter langere wielbasis, heeft het grote accupakket omdat hier meer ruimte is voor de cellen. De kleine accu kan met maximaal 185 kW snelladen, dat is 15 kW langzamer dan het grote model. Beide accu’s zijn in zo’n 30 minuten van 10 naar 80 procent opgeladen aan de snellader.

Voordeel van de Volkswagen ID.Buzz GTX

De normale Volkswagen ID.Buzz levert 286 pk omdat de 204 pk-versie met het 77 kWh accupakket verdwijnt. Voor het vermogen hoef je dus niet voor de GTX te kiezen, want de 50+ pk’s extra zijn ronduit onnodig. Voor het trekgewicht heeft de extra elektromotor op de vooras bij het sportiefste model echter wel belangrijke invloed.

De GTX mag 1.600 kilogram geremd trekken waar de gewone Volkswagen ID.Buzz een aanhanger van maximaal 1.000 kilogram mag meesleuren. Let wel, dit mag niet (altijd) met een normaal B-rijbewijs. Verder heeft de GTX wat sportieve details en is het onderstel iets stugger afgeveerd, al blijven wat rijeigenschappen betreft grote verschillen uit. Of het GTX-label dan helemaal te recht is of dat het te veel sportiviteit insinueert, dat zie je in de video.