Norris wil niet verbaal, maar op circuit strijden met Verstappen

Lando Norris wil komend weekend de strijd met Max Verstappen aangaan op het circuit in plaats van verbaal. De Brit van McLaren vindt niet dat Verstappen hem excuses verschuldigd is na afgelopen weekend en heeft spijt van zijn woorden in de richting van de wereldkampioen.

Norris viel afgelopen weekend uit in Oostenrijk na een aanrijding met Verstappen. Waar de Nederlander nog als vijfde finishte, viel Norris uit. “Ik had meer van Max verwacht. Het was onvoorzichtig”, liet de Brit na afloop teleurgesteld optekenen.

“De hele wereldbevolking heeft gezien wie verantwoordelijk was, behalve een kleine groep mensen”, zei teambaas Andrea Stella van McLaren. “Het onderliggende probleem is dat als je dit niet eerlijk benoemt, het terug blijft komen.” Hij riep op tot “effectieve straffen”.

Frustratie

Donderdag kwam Norris terug op het voorval. “Eerlijk gezegd denk ik niet dat hij zich hoefde te verontschuldigen. Ik denk dat sommige dingen die ik na de race heb gezegd, kwamen doordat ik destijds gefrustreerd was. Ik had veel adrenaline, veel emoties. Ik heb waarschijnlijk een aantal dingen gezegd waar ik niet per se in geloofde, vooral later in de week niet.”

Volgens Norris valt Verstappen niet al te veel aan te rekenen. “Max heeft een andere manier van racen vergeleken met veel andere coureurs. En dat is een van de redenen waarom hij een kampioen is. Al met al heb ik weer zin om tegen hem te racen.”

De Grote Prijs van Groot-Brittannië is zondag om 16.00 uur.

ANP