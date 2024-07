Auto’s hebben nieuwste technologie, maar bestaande niet op orde

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Slechte auto’s worden niet meer gemaakt. Dat de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse autopark 11,8 jaar bedraagt, mag daarvan een bewijs zijn. Met een jaarkilometrage van 11.000 kilometer zou een Nederlandse auto dus gemiddeld 130.000 kilometer in zijn leven afleggen, al is het aantal auto’s dat zelfs 250.000 of meer op de teller heeft staan legio.