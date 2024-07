Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 490 pk sterke BMW E46-occasion met 1JZ is een koopje

Bij Autovisie speuren we altijd naar interessante occasions. Van deze BMW 3-serie van de E46-generatie worden we heel hebberig. Waarom? Onder de kap ligt een heuse 1JZ-motor. Wees er snel bij, want deze occasion is een koopje!

We kwamen de BMW tegen op Marktplaats. Hij staat te koop voor 25.000 euro en wie hem deze week nog oppikt, hoeft slechts 22 mille mee te brengen. Daarmee behoort hij tot de duurste niet-M3’s van de E46-generatie behoort. En toch is het een koopje. We leggen je uit waarom.

BMW E46-occasion met 490 pk sterke 1JZ-motor

Zoals gezegd ligt in de neus een 1JZ GTE VVTi-motor. Het blok komt uit een Toyota Mark II, een legende in de JDM-wereld. Deze 2,5-liter zes-in-lijn is de voorganger van de befaamde 2JZ. Kenners weten dat het hier om de gewilde turbovariant gaat. Dit motorblok kost je in Europa al gauw 5.000 à 6.000 euro. En dat is nog zonder de vele aanpassingen die aan deze motor zijn gedaan.

Zo is er in dit geval is er een 64 millimeter twinscroll-turbo op geschroefd, waarmee de E46 na een rollenbankbezoekje maar liefst 490 pk aan de wielen noteerde op de vermogensuitdraai. Uiteraard komt er meer bij kijken dan enkel een grotere turbo. Zo is de occasion onder meer voorzien van een andere brandstofpomp, Bosch 940 cc-injectoren, bobines uit een Audi R8, een Turbosmart-brandstofdrukregelaar en een oliekoeler. Vergeet ook niet de tuning kosten en de ruim 1.000 euro kostende ECU aan boord niet.

BMW E46-occasion met prijzige upgrades

Daar blijft het niet bij. De 1JZ GTE VVTi is gekoppeld aan de handgeschakelde versnellingsbak uit een E36 M3, ook niet bepaald goedkoop. Daarnaast staat de BMW E46-occasion op een Intrax 1K2-RSA-schroefset die volgens de verkoper meer dan 5 mille heeft gekost. Ook heeft de vorige eigenaar een OS Giken Superlock L3-platensper van ruim 1.750 euro gemonteerd.

Maar het feest is nog niet voorbij. Binnenin vind je namelijk een beeldig stuur en de verwarmde sportstoelen uit een M3. Verder zien we een hydraulische handrem (handig bij het driften) netjes verwerkt in de middenconsole.

Panelen van een BMW M3

Ook het exterieur bleef niet onaangeroerd. Op de BMW E46 zijn namelijk zijschermen, een motorkap en een bumper gemonteerd die hem op een M3 doen lijken. Deze onderdelen zijn allemaal vervaardigd van glasvezel. Normaalgesproken is vinden we het wat vreemd om met een non-M3 een M3 na te doen, maar voor een E46 met 490 pk op de achterwielen maken we uiteraard een uitzondering.

“Hij is helemaal klaar voor E85-brandstof”, schrijft de verkoper van de occasion. “Hij is hier niet op afgesteld, maar met E85 valt er nog meer vermogen uit te halen. Hij is afgesteld op de rollenbank en ook nog tien uur lang real-time getuned op de Nürburgring. Hij heeft een datalogger waar je alles op terug kan kijken. Het chassis is ook verstevigd op de punten waar hij kan scheuren.”

Koopje

Een bruut project dat, zeker met alle manuren meegerekend, veel geld heeft gekost. “Hij moet deze week weg”, stelt de verkoper in de advertentie. “22.000 euro als je voor het weekend nog kan komen.” Hoogste tijd om je spaarvarken stuk te slaan voor deze occasion.