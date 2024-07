Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD’s met 14.000 euro korting, dit is waarom

BYD geeft flinke korting op twee uitgaande modellen. De Han en Tang worden 14.000 euro goedkoper.

Beide modellen behoren samen met de Atto 3 en Seal tot het begin van het Chinese merk in ons land. Echt populair zijn ze nooit geworden. Van de Tang staan er in Nederland 110 op kenteken en van de Han slechts 34.

BYD Tang en Han veel goedkoper

De reden dat de elektrische auto’s zoveel goedkoper worden aangeboden is simpel: de voorraad moet opgemaakt worden. De lage prijzen voor de Han en Tang gelden enkel voor voorraadmodellen, zo laat de Nederlandse importeur aan Autovisie weten.

Waarom moet de voorraad op? In geval van de BYD Tang komt er een gefacelifte variant. Het nieuwe model heeft een andere neus en een nieuwe 86,5 kWh-batterij met meer actieradius (530 kilometer volgens WLTP), een hogere laadsnelheid en V2L.

Prijs BYD Tang

Ben je in de markt voor een BYD Tang, dan kun je wellicht beter voor de pre-facelift gaan. In verhouding tot de prijs zijn de wijzigingen bij het faceliftmodel minimaal. De BYD Tang had namelijk een prijskaartje van 68.990 euro. Nu kost het model 55.990 euro.

Prijs BYD Han

De BYD Han wordt in Nederland (nog) niet vervangen, zo laat de importeur weten. Wel verdwijnt het model van de prijslijst en moet het plaats maken in de opslagruimtes. Daarom wordt dit model ook 14.000 euro goedkoper. Dit betekent dat ook de BYD Han nu 55.990 euro kost.

Voor dit geld krijg je een grote elektrische auto met vierwielaandrijving en 517 pk. Met de 85,4 kWh-batterij is een actieradius van 521 kilometer mogelijk volgens de WLTP-meetmethode.

Dit model van BYD komt naar Nederland

Voor welke auto moeten de Han plaatsmaken in de showroom? Autovisie spotte vorige maand de Sea Lion 07 op de snelweg bij Amsterdam. De Nederlandse tak van het bedrijf kon bevestigen dat deze auto naar Nederland komt. Ergens tussen eind dit jaar en begin volgend jaar kunnen we het model in ons land verwachten.