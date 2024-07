Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo test je een slippende koppeling en dit kost het vervangen ervan

Een versleten koppeling laten vervangen is een duur geintje. Hoe duur? Dat vertellen we je in dit artikel. Ook leggen we uit hoe je een slippende koppeling herkent. Handig wanneer je een proefrit gaat maken in een occasion.

Via een koppelingsplaat (een grote frictieschijf) kan de roterende beweging van de krukas met daaraan het vliegwiel worden overgedragen aan de ingaande as van de versnellingsbak. Deze schijf wordt ferm tegen het vliegwiel geduwd, tenzij je de koppeling intrapt. Dan komt de frictieplaat los van het vliegwiel, waarmee de directe verbinding tussen de krukas en de versnellingsbak wordt doorbroken.

Hoelang gaat koppelingsplaat mee?

Bij het op laten komen van de koppeling wordt de koppelingsplaat dus weer tegen het draaiende vliegwiel geduwd. Hierbij ontstaan veel wrijving, waardoor deze plaat slijt.

De mate van slijtage hangt sterk van je rijstijl af. Volgens de ANWB kun je ervan uitgaan dat een koppelingsplaat gemiddeld ruim 150.000 kilometer meegaat.

Kosten koppeling vervangen

Is je koppeling versleten, dan zit er niets anders op dan hem vervangen. Dat is een klus die je, tenzij je een beoefend hobbysleutelaar bent, niet zelf kunt doen. De koppeling vervangen is namelijk een intensief karwei waarbij de complete versnellingsbak eraf gehaald moet worden om bij de koppelingsplaat te komen. Een monteur is al gauw ruim zes uur bezig met het vervangen van een koppeling. Inclusief drukgroep en druklager schat de ANWB de gemiddelde kosten in op zo’n 850 euro.

Soms raden garages aan om direct het vliegwiel, dat ook te maken krijgt met slijtage, mee te vervangen. Dat is relatief eenvoudig, nu de complete versnellingsbak toch al gedemonteerd is. Op voorhand is dit niet te zeggen, omdat de staat van het vliegwiel pas goed te beoordelen is als alles is gedemonteerd. Een nieuw vliegwiel kost ook nog enkele honderden euro’s, waardoor de garagekosten flink oplopen.

Symptoom van versleten koppeling

Een versleten koppeling gaat vaak slippen en dat kun je merken. Trek je in een hoge versnelling op, dan kost het de koppelingsplaat en het vliegwiel veel moeite om samengedrukt te blijven. Merk je dat je (terwijl je in versnelling staat en de koppeling niet hebt ingedrukt) het toerental wel oploopt maar je amper versnelt, dan is je koppelingsplaat hoogstwaarschijnlijk versleten.

Zo test je een slippende koppeling

Stel je hebt een leuke tweedehands auto op het oog, dan is het wel zo prettig om voor aankoop te weten of de koppeling aan vervanging toe is. Je zit immers niet te wachten op een flinke garagerekening vlak na aankoop van de occasion.

Gelukkig is er een handig trucje om een grove inschatting te krijgen van de staat van een koppeling. Zoek een rustig plekje op waar je de auto stilzet. Trek de handrem stevig aan, zet hem in zijn derde versnelling en laat rustig de koppeling opkomen. Met een goede koppelingsplaat zou de auto vrij snel af moeten slaan wanneer het koppelingspedaal omhoog beweegt. Bij auto’s met een versleten koppeling zal de motor pas heel laat of niet afslaan.