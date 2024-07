Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-renstal Haas legt Bearman vast voor 2025

Het Formule 1-team Haas heeft de Britse coureur Oliver Bearman vastgelegd als rijder vanaf 2025. De 19-jarige ondertekende een meerjarig contract bij de Amerikaanse renstal. Hij vervangt de Duitser Nico Hülkenberg die na dit seizoen vertrekt naar het team van Sauber.

Bearman maakte eerder dit seizoen zijn F1-debuut in de Grote Prijs van Saudi-Arabië voor Ferrari, toen hij Carlos Sainz verving. Hij eindigde als zevende.

“Het is lastig onder woorden te brengen hoeveel dit voor mij betekent”, reageerde Bearman via Haas. “Het maakt me zo enorm trots om hardop te kunnen zeggen dat ik een F1-coureur word voor Haas. Om een van de weinige mensen te zijn die kan doen waar ik als kind al van droomde, is echt ongelooflijk.”

Formule 2

Teambaas Ayao Komatsu van Haas omschrijft Bearman als een “enorm volwassen coureur”. “Oliver heeft laten zien dat hij meer dan klaar is en wij hadden dat zelf al geconstateerd in de vrije trainingen die hij voor Haas heeft gedaan.” De coureur komt vrijdag op het circuit van Silverstone ook voor de renstal in actie in de eerste vrije training in plaats van de vaste Deense coureur Kevin Magnussen.

Bearman die komt van de Scuderia Ferrari Driver Academy, rijdt in de Formule 2 waarin hij vorig jaar vier overwinningen pakte. Dit seizoen won hij afgelopen weekend in Oostenrijk de sprintrace in de Formule 2.

ANP