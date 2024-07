Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuw Chinese automerk kan Tesla op technologisch vlak verslaan

Ji Yue, waarschijnlijk heb je nog nooit van het merk gehoord. Dat is geen schande, want de Chinese start-up heeft nog geen auto rondrijden in ons land. Toch is het dit merk dat een kans maakt Tesla op technologisch vlak te verslaan.

We zullen eerst Ji Yue even aan je voorstellen. De start-up komt voort uit een samenwerking tussen Baidu, het Google van China, en autofabrikant Geely. De autobouwer kun je kennen van merken als Volvo, Lotus, Lynk & Co, Smart en nog veel meer.

Ji Yue

Hoewel Ji Yue dus nog jong is, rijden er momenteel al twee modellen rond in China: de 01 en de 07. Wat uiterlijk betreft, ziet met name die laatste er nog wel aantrekkelijk uit.

Desondanks blijft het een typisch Chinees ontwerp dat niet erg uniek is. Grote verkoopkanalen blijven dan ook uit.

Tesla op technologisch vlak verslaan

Vooralsnog tenminste. Want het merk richt zich sterk op autonoom rijden. Zo beschikken beide modellen over duizenden chips van fabrikanten als Qualcomm en Nvidia en zijn ze voorzien van tientallen camera’s en sensoren.

Taxi in Wuhan Ji Yue heeft in Wuhan al taxi’s rondrijden die volledig autonoom werken. Overigens is het Chinese merk niet de enige met dit soort auto’s. Daarbij blijken veel zelfrijdende voertuigen nog niet foutloos.

Op het gebied van autonoom rijden wil het merk dus Tesla verslaan en met veel meer hardware aan boord, maakt een ‘gewone’ Model S of 3 geen kans. Zo heeft de Ji Yue 01 al twee lidars. Tesla hebben deze sensoren niet ondanks dat ze volgens veel experts essentieel zijn om autonoom te rijden.

Wordt dit dé autonome auto?

Gaat Ji Yue Tesla op technologisch vlak dan echt verslaan? De 01 en 07 kunnen nu ongetwijfeld al beter autonoom rijden dan welke Tesla dan ook. Simpelweg omdat er meer techniek aan boord is. Momenteel gaat het bij auto’s echter om meer dan autonome functionaliteiten. Zo ontbreekt het bij Ji Yue aan een uniek design van het in- en exterieur en biedt Tesla goede rijeigenschappen en een aantrekkelijke prijs.

Ji Yue 07. (Afbeelding: Ji Yue) (Afbeelding: Ji Yue)

Ji Yue 07. (Afbeelding: Ji Yue) (Afbeelding: Ji Yue)

Wat technische specificaties betreft, is alles wel op orde. Vooralsnog weet het merk in China geen goede verkoopcijfers te halen. Zonder verkopen zal het autonome merk uiteindelijk uitsterven. Al zou dit natuurlijk niet de ontwikkelingen bij fabrikant Geely en kennisbedrijf Baidu stoppen.