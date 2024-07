Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze charmante occasion kost je slechts 2500 euro

Je budget is beperkt. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om in zo’n duffe doos te gaan rijden die je op elke straathoek ziet, maar je wilt iets ànders. Opvallend, onderscheidend, maar ook compact, betaalbaar en nou vooruit, eigenwijs, dus. Kan dat? Zeker, met deze 2500 euro kostende occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets aparts, iets wat niet iedereen heeft. En dat voor een vriendelijk budget van 2500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze Nissan Micra, kijk dan eens naar de Mini die we dinsdag behandelden. Of kom zaterdag terug voor nóg een optie.

Nissan Micra (2003 – 2011)

Misschien is een Micra niet de eerste auto die je te binnen schiet, maar deze generatie was wel erg leuk, met zijn hooggeplaatste koplampen en bijzondere belijning. Andere Micra’s zijn serieuzer.

Het krappe interieur maakt je als single niet veel uit, maar er zitten wel handige details in, zoals een verschuifbare achterbank en een flink opbergvak onder de zitting van de rechterstoel.

De fijnste motor is de 1,2 (59 kW), de 1,4 voegt weinig toe. Bij normaal gebruik rijdt een Micra 1,2 gemiddeld 1 op 15. Op de weg is de Micra onverwacht comfortabel.

Waar je op moet letten bij deze occasion

Bij hoge kilometerstanden kan de distributieketting oprekken, waardoor de motor steeds slechter gaat lopen en uiteindelijk stopt die ermee. Dat is een kostbare reparatie.

De startmotor blijft weleens doordraaien als de motor al loopt en kan daar niet tegen. Bij hoge kilometerstanden komen ook problemen in het stuurhuis voor en ook dat is een dure grap.

Vocht in de zekeringkast onder de linkerkoplamp kan verschillende storingen veroorzaken, maar droogmaken volstaat, al is die kast lastig te bereiken.