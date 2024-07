Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze eigenwijze occasion koop je al voor 2500 euro

Je budget is beperkt. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om in zo’n duffe doos te gaan rijden die je op elke straathoek ziet, maar je wilt iets ànders. Opvallend, onderscheidend, maar ook compact, betaalbaar en nou vooruit, eigenwijs, dus. Kan dat? Zeker, met deze 2500 euro kostende occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 2500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets aparts, iets wat niet iedereen heeft. En dat voor een vriendelijk budget van 2500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze Mini, kom dan op donderdag en zaterdag terug om te kijken wat we nog meer voor je in petto hebben.

Mini One (2006 – 2014)

Een Mini, dat vinden heel veel mensen leuk! En terecht! Er zijn al diverse generaties van geweest, maar ze blijven allemaal heel onderscheidend. Hier hebben we het over de tweede generatie. Los van het uiterlijk is het ook een feestje om te rijden. Daar kom je vanzelf achter, in de eerste bocht die je neemt.

De ruimte is natuurlijk beperkt, maar wat maakt dat uit? Het aantal variaties in kleurencombinaties is heel groot. Er zijn kopers die daarin heel precieze wensen hebben en dan wordt het wellicht even zoeken.

Aanbod is er genoeg! Wat te denken van de donkergroene 1.4 ‘One Pepper’ met zwart dak (2008, 173.000 km) voor € 2.497 bij een autobedrijf in Deventer?

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Bij deze tweede generatie van de ‘New Mini’ zijn wel wat euvels bekend. Uitval van de stuurbekrachtiging komt weleens voor en kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een defecte pomp. Kostbaar!

Uitval van het complete dashboard is een losse stekker. Bij een Mini met schuifdak kan water terechtkomen in de centrale computer, die kan daar niet tegen.

De 1,6 liter motor heeft een elektrisch aangestuurde waterpomp, die er weleens mee stopt, waardoor de motor heetloopt. Als de bestuurder dit niet snel opmerkt, kunnen de gevolgen heel groot zijn.