Dit is de snelst ladende auto tot nu toe, maar één ding stelt teleur

De Lotus Emeya is de snelst ladende auto van het moment, maar in één ding stelt hij enorm teleur. In deze video vertellen we je alles over de EV.

Exact een jaar na de wedergeboorte van het ooit kleine en fijne Britse sportwagenmerk Lotus als premium EV-tak van het Chinese Geely concern met de Eletre, is het tijd voor het tweede wapenfeit. Op dezelfde technische basis volgt deze Emeya, door Lotus ‘Hyper GT’ genoemd.

De Lotus Emeya

Het gestroomlijnde gevaarte van 5,1 meter lang en twee meter breed zit met z’n vorm en vijfde deur ergens tussen een coupé, een sedan en een hatchback in. Zoals in elke Chinese auto is de ruimte op de achterbank royaal, wat tussen de hoge vloer (waaronder de accu ligt) en de aflopende daklijn is bereikt door de zitting en leuning ver naar achteren te kantelen. Ook voorin zit je wat hoog voor in een sportief voertuig, maar net niet té.

Net zoals de Eletre maakt de Emeya indruk met een interieur dat qua materialen en afwerking moeiteloos kan wedijveren met de gevestigde Europese premiums. En kijkend naar de geavanceerde infotainmentvoorzieningen neemt Lotus zelfs een voorsprong. Al hadden we, zeker gezien de historie van het merk, liever een interieur met meer fysieke bedieningselementen gezien.

De snelste ladende elektrische auto

De Emeya staat op hetzelfde technische platform als de Lotus Eletre, maar beschikt wel over een ander accupakket. Dat is wat platter en langwerpiger, omdat een nieuwe koelingstechniek is toegepast waarbij de koelelementen tussen de cellen in plaats van eronder liggen. De NMC-prismacellen van toeleverancier CATL kunnen hierdoor zo effectief gekoeld worden, dat snelladen met 445 kW mogelijk is. Momenteel zijn er in Europa echter nog geen laders te vinden die dergelijk vermogen leveren. Aan de enkele zeldzame 400 kW lader (die ook Fastned een aantal toepast) is een 10 tot 80 procent lading in minder dan 14 minuten mogelijk. Hierdoor is het de snelste ladende auto! Het 102 kWh accupakket is afhankelijk van de gekozen versie goed voor een actieradius van 610 tot 435 kilometer (WLTP).

Er is (wederom net als bij de Lotus Eletre) keuze uit een gewone Emeya, een ‘S’ en een ‘R’. De instapper (van 109.585 euro) beschikt op elke as over dezelfde elektromotor die samen 603 pk en 710 Nm produceren. Goed voor 249 km/h topsnelheid en binnen 4,2 seconden 100 km/h kunnen rijden. Ook de 130.585 kostende S heeft deze aandrijving, maar onderscheid zich met allerlei standaarduitrusting waaronder 21-inch wielen, grotere remmen, een carbon-pack en allerhande comfortopties.

Het topmodel is de Emeya R van 155.025 euro die de achterste motor verruilt voor een krachtiger exemplaar met tweetraps transmissie, voor een totaal van 905 pk en 985 Nm. De standaard luchtvering met adaptieve dempers wordt aangevuld met actieve rolstabilisatie en vierwielbesturing. In de video kun je zien welke versie je moet hebben, of de Emeya de beladen merknaam Lotus kan waarmaken qua wegligging en weggedrag… en op welk onderdeel de snelst ladende auto compleet door de mand valt!