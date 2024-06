Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: zelfrijdende auto’s bij schemering veel gevaarlijker

Vooruitstrevende autofabrikanten beloven op korte termijn volledig zelfrijdende auto’s. Een nieuw, grootschalig onderzoek toont echter aan dat autonoom rijden nog flinke gevaren kent. Met name tijdens zonsopkomst en -ondergang blijkt de kans op een ongeluk in een zelfrijdende auto veel groter dan wanneer een menselijke bestuurder de controle heeft.

Het betreft dit onderzoek dat reeds werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications. Hierbij is gekeken naar data van maar liefst 2.100 ongevallen met zelfrijdende auto’s (1.099 level 4 ADS, 1.001 level 2 ADAS) en zelfs 35.113 ongevallen met een menselijke bestuurder.

Zelfrijdende auto’s gevaarlijker bij schemering

Een van de conclusies die uit het onderzoek getrokken kan worden, is dat schemering een listige situatie vormt voor auto’s die autonoom rijden en (voor een deel) van camerazicht afhankelijk zijn. “De kans op een ongeluk tijdens zonsopkomst of -ondergang is 5,25 keer groter in een zelfrijdende auto dan in een human driven vehicle“, zo oordelen de onderzoekers.

“Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat camera’s en sensoren zich niet snel kunnen aanpassen naar de veranderende lichtomstandigheden, waardoor ze obstakels, voetgangers en andere auto’s minder makkelijk kunnen herkennen. In de schemering kunnen reflecties en de schaduw van de zon sensoren in de war brengen. Daarnaast kunnen we wisselende lichtomstandigheden de nauwkeurigheid van detectie en de herkenningsalgoritmes beïnvloeden, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties.”

Ook vinden de systemen van zelfrijdende auto’s het lastiger om met aparte situaties om te gaan. 5 procent van de ongevallen met auto’s die autonoom rijden vond namelijk plaats bij wegwerkzaamheden of wanneer er een bijzondere situatie is ontstaan door ander verkeer. Bij ongevallen met menselijke bestuurders geldt dit in slechts 1,3 procent van de gevallen.

Onderzoek toont ook voordelen van autonoom rijden

Dus zelfrijdende auto’s, weg ermee? Nee, dat is zeker niet de conclusie die deze onderzoekers trekken. Autonoom rijden kent ook voordelen. “Bij het doornemen van de situatie vlak vóór de ongelukken, zien we dat slechts 1,8 procent van de ongevallen met autonome auto’s kan worden toegewezen aan onoplettendheid of slecht rijgedrag. Voor ongelukken met menselijke bestuurders geldt een percentage van maar liefst 19,8 procent”, schrijven de onderzoekers.

Autonoom rijden bevindt zicht immers nog in een vrij vroege testfase. “Slechts met een kleine verbetering van de veiligheidssystemen aan boord van zelfrijdende auto’s zouden de auto’s al veel veiliger worden.”