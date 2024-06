Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Audi RS Q8 Performance is ‘ingetogen’ Lamborghini Urus

Audi geeft de Q8 een update en laat direct ook de nieuwe RS Q8 Performance zien. Dat model is een Lamborghini Urus voor wie minder wil opvallen.

Alhoewel, opvallen doe je natuurlijk ook in een grote Q8. Maar de Duitser heeft een veel ingetogener uiterlijk dan de Urus.

Audi RS Q8 Performance is ‘ingetogen’ Lamborghini Urus

De Audi RS Q8 en de Lamborghini Urus zijn altijd al nauw verwant aan elkaar. Toch weten ze door design en rijeigenschappen een eigen klantengroep aan te spreken.

Beide hebben ze onder de motorkap een dikke V8 die in geval van de Urus Performante – Italiaans voor performance – 666 pk levert. De nieuwe Audi RS Q8 is sterker geworden, maar levert met 640 pk minder vermogen. Wel sprinten de SUV allebei in 3,6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid van de Audi is, als je die verhoogd middels een optie, 5 km/h lager dan die van de Lamborghini: 305 in plaats van 310 km/h.

Audi RS Q8. (Afbeelding: Audi) Audi RS Q8. (Afbeelding: Audi)

Audi RS Q8. (Afbeelding: Audi) Audi RS Q8. (Afbeelding: Audi)

Naast iets meer vermogen wordt de Audi RS Q8 Performance voorzien van een nieuwe honinggraat grille met grotere luchtinlaten, grote ovale uitlaatpijpen en een herziene diffusor. Ook minder zichtbare elementen als nieuwe lampen en accenten in het interieur zijn veranderd.

Vierwielsturing, adaptieve luchtvering, actieve rolstabilisatie, keramische remmerij, een sperdifferentieel en vierwielaandrijving; het zit allemaal standaard op het topmodel. Ook wordt de Performance standaard voorzien van 22 inch wielen. Optioneel kan je 23 inch wielen aanvinken waardoor je twintig kilogram aan gewicht bespaard. Hoewel dit niet veel klinkt op een auto van zo’n 2.300 kilogram, is dit onafgeveerd gewicht. De lichtere wielen kunnen dus flinke invloed hebben op de rijeigenschappen.

Prijzen

Onder het topmodel zit de RS Q8 die voorzien tevens voorzien is van een update. Deze versie levert 600 pk en sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,8 seconden. Dat is niet mis, maar als je toch dit soort bedragen uitgeeft, kan je beter maar direct voor de snellere en rijker aangeklede Performance gaan. De Audi RS Q8 kost immers minimaal 141.900 euro en de Performance 155.700 euro.

Toch gek, dat bij dit soort bedragen 14.000 euro ineens weinig lijkt. Terwijl je voor dat geld ook een leuke occasion kan scoren.