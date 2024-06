Deel dit: Share App Mail Tweet

BYD bevestigt: Sea Lion 07 komt naar Nederland, dit is wanneer

Gisteren zagen we de BYD Sea Lion 07 op de Nederlandse openbare weg rijden. Nu bevestigt de Nederlandse importeur aan Autovisie dat het model ook echt naar ons land komt.

De BYD Sea Lion 07 kan gezien worden als een concurrent voor de Tesla Model Y. Hij is 4,83 meter lang, 1,62 meter hoog en 1,93 meter breed.

BYD Sea Lion 07

Welke versie we in Nederland van de Sea Lion 07 kunnen verwachten, is nog onduidelijk. Er zijn drie motoriseringen: twee achterwielaandrijvers met 232 of 313 pk en een vierwielaandrijver met 531 pk. Het accupakket is 82,5 kWh groot. Hiermee zou je zo’n 500 kilometer aan range hebben.

BYD laat weten dat we de Seo Lion 07 eind 2024/begin 2025 in Nederland kunnen verwachten. Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.