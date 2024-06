Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai komt ineens met een goedkope elektrische auto

Veel merken lijken zich te focussen op het elektrische B-segment voor ze zich wagen aan een goedkope elektrische auto in het kleinste segment van de markt. Hyundai doet het anders. Het merk laat de nieuwe Inster zien.

Overigens zijn er al wel elektrische A-segmenters. Zo is er de Dacia Spring en kan je bij Fiat aankloppen voor de 500E.

Goedkope elektrische auto van Hyundai

Die Italiaan kan nog wel een zware dobber hebben aan deze goedkope elektrische auto. De Hyundai Inster heeft namelijk een design dat minstens zo charmant is. Hoe weten we dit voordat er duidelijke beelden zijn getoond? Omdat de auto al rondrijdt.

In Zuid-Korea wordt er sinds 2021 een Hyundai Casper geleverd. Deze kleine stadsauto heeft nog gewoon een benzinemotor en wordt enkel in het Aziatische land geleverd. De Hyundai Inster is een elektrische doorontwikkeling van die Casper. En als we de getoonde foto’s vergelijken met de Casper, dan zien we veel overeenkomsten.

Veel over de details van de elektrische auto, weten we nog niet. Wel laat Hyundai weten dan de Inster 355 kilometer ver komt op een volle acculading.

Introductie van de Hyundai Inster

