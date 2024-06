Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor minder dan 5.000 euro heb je deze stijlvolle Italiaanse occasion

Je houdt van alles uit Italië: mode, muziek, eten, cultuur. En wilt natuurlijk ook in een puur Italiaanse, compacte auto rijden. De keuze is niet groot en het budget is overzichtelijk: nou vooruit, vijf mille! Maar welke occasion wordt het?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een betaalbare compacte Italiaan voor maximaal 5.000 euro. Vind je Alfa Romeo MiTo niets? Kom dan komende donderdag en zaterdag terug voor meer opties.

Alfa Romeo MiTo (2008 – 2020)

De naam MiTo staat voor ‘Milano/Torino’ en geeft daarmee aan dat dit een samenwerking is tussen Alfa uit Milaan en Fiat uit Turijn. Anders gezegd: het is een Fiat Punto, maar met een typisch Alfa-uiterlijk. De waardering hiervoor is een kwestie van smaak.

In veel eigenschappen komt de MiTo ook overeen met de Punto. Hij is nogal hard geveerd en zeker niet de ruimste in zijn klasse. De DNA-schakelaar is ‘typisch Alfa’: in de stand Dynamic zijn zowel de gaspedaalrespons en de werking van de stuurbekrachtiging sportiever, zoals je van een Alfa verwacht. De ‘TwinAir’-motor past niet goed in dat karakter.

Bij een autobedrijf in Surhuisterveen staat een zwarte MiTo 1,4 ‘Progression’ (2011, 144.000 km) voor € 4.999.

Hier moet je op letten bij deze occasion

Als een MiTo niet start en het dashboard blijft ‘zwart’, dan is er alleen een massakabel tussen de accu en carrosserie los. Die is lastig te bereiken, maar feitelijk is het een kleinigheid.

Elektronische storingen van bijvoorbeeld ABS of ESP zijn te herstellen met een ‘harde reset’: accukabel losmaken, paar minuten wachten, vastzetten… waarschijnlijk opgelost.

(Afbeelding: Alfa Romeo)

(Afbeelding: Alfa Romeo)

De motor start ook niet als te hard tegen een stoeprand of zo is gereden. Het is even prutsen, maar dit is eigenlijk geen pech en zó op te lossen.