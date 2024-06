Deel dit: Share App Mail Tweet

Citroën ë-C3 opgepast: deze goedkope EV komt naar Nederland

Hoewel Chinese EV-fabrikanten een dreiging vormen voor de traditionele merken, zijn het tot nu toe Europese producenten die met de eerste écht goedkope elektrische auto’s zijn gekomen. Denk aan de Citroën ë-C3 en Dacia Spring. Daar komt zeer binnenkort verandering in, want de Chinese Dongfeng Box maakt zijn opwachting.

Ook uit Zuid-Korean kun je op korte termijn een budget-EV verwachten, namelijk deze Hyundai Inster. Een elektrische auto in het A-segment met een actieradius van zo’n 355 kilometer.

Dongfeng Box als nieuwe budget-EV uit China

Terug naar de Chinese autoreus Dongfeng. Van zijn premiummerk Voyah kun je hier al de Free zien rondrijden, die Autovisie recent heeft getest. Onder eigen vlag zal het moederbedrijf binnenkort ook een budget-EV lanceren op de Nederlandse markt: de Dongfeng Box. De vijfzitter is 4,03 meter lang, 1,81 meter breed en 1,57 meter hoog. Daarmee valt de elektrische auto in het B-segment. Het design heeft trekjes van de nieuwe Lancia Ypsilon en huidige Smart-modellen.

De EV is in China al iets eerder geïntroduceerd als Dongfeng Nammi 01. Op afbeeldingen daarvan zien we een 12,8 inch touchscreen op de middenconsole en een 5 inch digitaal instrumentenpaneel. Op het stuur lijken we meerdere fysieke knoppen te zien. Het interieur is in zowel een zwart-grijze als een zwart-witte samenstelling te krijgen, zo meldt CarNewsChina.

Specificaties van de elektrische auto

Van de Chinese versie van de Dongfeng Box weten we dat er een elektromotor met een bescheiden 95 pk en 160 Nm koppel in de neus ligt. Chinezen hebben de keuze uit een 31,5 of 42,3 kWh-accupakket. Op basis van de Chinese CLTC-meetmethode kom je hiermee respectievelijk 330 en 430 kilometer ver mee.

Prijs van de Citroën ë-C3-concurrent

Of deze specificaties ook gelden voor de EV die binnenkort voet op Europese bodem zet, is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het Chinese merk de Dongfeng Box hier nog dit jaar voor zo’n 20.000 euro wil introduceren. Daarmee hoort hij in dit lijstje met de goedkoopste elektrische auto’s en is de Chinese aanval geopend.